台中茶館兇徒開26槍殺一人　警尋獲涉案車 (18:44)

台中市警察局清水分局表示，今日中午11時58分接獲報案，指出沙鹿區中山路一家茶館發生槍擊案，多人受傷。警方接報到場調查，獲悉29歲史姓男子與友人相約中午在茶館碰面，閉路電視錄影顯示，相信有4人在茶館埋伏，見史男現身後，其中兩人先到店外車上等候接應，穿著深色運動衣的另外兩人到車上取出一長一短槍支，先在店外開槍掃射，再進入店內近距離對史男連開數槍後奪門而出，登上接應車輛逃逸。

史姓男子身中多槍，送抵醫院前心肺功能已停止；在茶館內吃飯的一對夫妻遭流彈波及，3人都被送往沙鹿光田醫院救治。

茶館女員工向警方表示，案發時店內有10多名客人，近中午時店外突然槍聲大作，玻璃窗被打碎，她與大家都趴在地上躲避，見歹徒走進店內向一名客人連開多槍後逃跑。

光田綜合醫院主治醫師說，史男四肢、腰部、胸部與右頸部都有創傷，經搶救約於下午1時不治。

至於被波及的夫婦，44歲李姓男子遭碎玻璃刺傷左側身體多處，左側大腿取出子彈碎片，意識清楚、無生命危險；40歲韋姓女子右肩有彈孔、皮下氣腫，意識清楚、暫無生命危險。

警方表示，現場發現遺下內有5發子彈的彈匣及射擊過子彈彈殼26顆，下午擴大查看閉路電視影像，在沙鹿區一高中旁草叢尋獲懷疑作案的租賃車輛，後座已焚毁，目前已掌握疑犯身分，正全力追緝中。

其他報道：台灣跨境同性婚姻暫不保障港澳伴侶 陸委會：須整體規劃

其他報道：胎兒有心跳禁墮胎 密蘇里州通過爭議法案

其他報道：泰國狗吠叫 被埋泥中初生嬰兒獲救