加拿大駐華使館發微博　暗提劉曉波《零八憲章》 (20:58)

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加拿大駐華大使館的微博下午1時許發文，內容是「本月，我們紀念《世界人權宣言》誕生70周年。但這並不是12月10日發布的唯一重要的人權文件。事實上，還有另一個同樣重要的文件，今年是它發布十周年。它由一位著名的中國作家起草，該作家後來獲得諾貝爾獎。你能猜出是誰嗎？」微博還附有多張捷克前總統哈維爾的照片，並稱「提示：他從圖片中的人物瓦茨拉夫．哈維爾的作品中汲取到靈感」。

2008年12月，劉曉波等人仿照哈維爾於1977年發布的《七七憲章》，聯名簽署並發布《零八憲章》，但劉曉波本人在發表前夕被帶走，之後被判煽動顛覆國家政權罪名成立，判監11年。劉曉波獲得2010年諾貝爾和平獎，去年6月因肝癌晚期獲准保外就醫，在遼寧瀋陽的中國醫科大學附屬第一醫院治療，同年7月13日逝世。

加拿大駐華大使館的微博至下午仍未刪除，但不少內地網民留言謾罵，指在華為孟晚舟事件中，加拿大成了美國的幫兇，質疑「天大的笑話，你們這種流氓現政府也配講人權？這是對人權最大的恥辱」；也有網民知道是《零八憲章》和劉曉波，留言說「我因為那個人，被約談。謝謝加拿大還記着我們這些人！」

（綜合報道）

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