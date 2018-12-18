【改革開放40年】習近平講話全文 (17:26)

同志們，朋友們：

1978年12月18日，在中華民族歷史上，在中國共產黨歷史上，在中華人民共和國歷史上，都必將是載入史冊的重要日子。這一天，我們黨召開十一屆三中全會，實現新中國成立以來黨的歷史上具有深遠意義的偉大轉折，開啟了改革開放和社會主義現代化的偉大征程。

今天，我們在這裡隆重集會，回顧改革開放40年的光輝歷程，總結改革開放的偉大成就和寶貴經驗，動員全黨全國各族人民在新時代繼續把改革開放推向前進，為實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢不懈奮鬥。

同志們、朋友們！

黨的十一屆三中全會是在黨和國家面臨何去何從的重大歷史關頭召開的。當時，世界經濟快速發展，科技進步日新月異，而「文化大革命」十年內亂導致我國經濟瀕臨崩潰的邊緣，人民溫飽都成問題，國家建設百業待興。黨內外強烈要求糾正「文化大革命」的錯誤，使黨和國家從危難中重新奮起。鄧小平同志指出：「如果現在再不實行改革，我們的現代化事業和社會主義事業就會被葬送。」

在鄧小平同志領導下和老一輩革命家支持下，黨的十一屆三中全會衝破長期「左」的錯誤的嚴重束縛，批評「兩個凡是」的錯誤方針，充分肯定必須完整、準確地掌握毛澤東思想的科學體系，高度評價關於真理標準問題的討論，果斷結束「以階級鬥爭為綱」，重新確立馬克思主義的思想路線、政治路線、組織路線。從此，我國改革開放拉開了大幕。

我們黨作出實行改革開放的歷史性決策，是基於對黨和國家前途命運的深刻把握，是基於對社會主義革命和建設實踐的深刻總結，是基於對時代潮流的深刻洞察，是基於對人民群眾期盼和需要的深刻體悟。鄧小平同志指出：「貧窮不是社會主義」，「我們要趕上時代，這是改革要達到的目的」。

歷史發展有其規律，但人在其中不是完全消極被動的。只要把握住歷史發展大勢，抓住歷史變革時機，奮發有為，銳意進取，人類社會就能更好前進。

改革開放是我們黨的一次偉大覺醒，正是這個偉大覺醒孕育了我們黨從理論到實踐的偉大創造。改革開放是中國人民和中華民族發展史上一次偉大革命，正是這個偉大革命推動了中國特色社會主義事業的偉大飛躍！

同志們、朋友們！

建立中國共產黨、成立中華人民共和國、推進改革開放和中國特色社會主義事業，是五四運動以來我國發生的三大歷史性事件，是近代以來實現中華民族偉大復興的三大里程碑。

以毛澤東同志為主要代表的中國共產黨人，把馬克思列寧主義基本原理同中國革命具體實踐結合起來，創立了毛澤東思想，團結帶領全黨全國各族人民，經過長期浴血奮鬥，完成了新民主主義革命，建立了中華人民共和國，確立了社會主義基本制度，成功實現了中國歷史上最深刻最偉大的社會變革，為當代中國一切發展進步奠定了根本政治前提和制度基礎。在探索過程中，雖然經歷了嚴重曲折，但黨在社會主義革命和建設中取得的獨創性理論成果和巨大成就，為在新的歷史時期開創中國特色社會主義提供了寶貴經驗、理論準備、物質基礎。

黨的十一屆三中全會以後，以鄧小平同志為主要代表的中國共產黨人，團結帶領全黨全國各族人民，深刻總結我國社會主義建設正反兩方面經驗，借鑑世界社會主義歷史經驗，創立了鄧小平理論，作出把黨和國家工作中心轉移到經濟建設上來、實行改革開放的歷史性決策，深刻揭示社會主義本質，確立社會主義初級階段基本路線，明確提出走自己的路、建設中國特色社會主義，科學回答了建設中國特色社會主義的一系列基本問題，制定了到21世紀中葉分三步走、基本實現社會主義現代化的發展戰略，成功開創了中國特色社會主義。

黨的十三屆四中全會以後，以江澤民同志為主要代表的中國共產黨人，團結帶領全黨全國各族人民，堅持黨的基本理論、基本路線，加深了對什麼是社會主義、怎樣建設社會主義和建設什麼樣的黨、怎樣建設黨的認識，積累了治黨治國新的寶貴經驗，形成了「三個代表」重要思想。在國內外形勢十分複雜、世界社會主義出現嚴重曲折的嚴峻考驗面前，捍衛了中國特色社會主義，確立了社會主義市場經濟體制的改革目標和基本框架，確立了社會主義初級階段的基本經濟制度和分配製度，開創全面改革開放新局面，推進黨的建設新的偉大工程，成功把中國特色社會主義推向21世紀。

黨的十六大以後，以胡錦濤同志為主要代表的中國共產黨人，團結帶領全黨全國各族人民，堅持以鄧小平理論和「三個代表」重要思想為指導，根據新的發展要求，深刻認識和回答了新形勢下實現什麼樣的發展、怎樣發展等重大問題，形成了科學發展觀，抓住重要戰略機遇期，在全面建設小康社會進程中推進實踐創新、理論創新、制度創新，強調堅持以人為本、全面協調可持續發展，形成中國特色社會主義事業總體佈局，着力保障和改善民生，促進社會公平正義，推動建設和諧世界，推進黨的執政能力建設和先進性建設，成功在新的歷史起點上堅持和發展了中國特色社會主義。

黨的十八大以來，黨中央團結帶領全黨全國各族人民，全面審視國際國內新的形勢，通過總結實踐、展望未來，深刻回答了新時代堅持和發展什麼樣的中國特色社會主義、怎樣堅持和發展中國特色社會主義這個重大時代課題，形成了新時代中國特色社會主義思想，堅持統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局，堅持穩中求進工作總基調，對黨和國家各方面工作提出一系列新理念新思想新戰略，推動黨和國家事業發生歷史性變革、取得歷史性成就，中國特色社會主義進入了新時代。我們以巨大的政治勇氣和智慧，提出全面深化改革總目標是完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化，着力增強改革系統性、整體性、協同性，着力抓好重大制度創新，着力提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感，推出1600多項改革方案，啃下了不少硬骨頭，闖過了不少急流險灘，改革呈現全面發力、多點突破、蹄疾步穩、縱深推進的局面。

艱難困苦，玉汝於成。40年來，我們解放思想、實事求是，大膽地試、勇敢地改，幹出了一片新天地。從實行家庭聯產承包、鄉鎮企業異軍突起、取消農業稅牧業稅和特產稅到農村承包地「三權」分置、打贏脫貧攻堅戰、實施鄉村振興戰略，從興辦深圳等經濟特區、沿海沿邊沿江沿線和內陸中心城市對外開放到加入世界貿易組織、共建「一帶一路」、設立自由貿易試驗區、謀劃中國特色自由貿易港、成功舉辦首屆中國國際進口博覽會，從「引進來」到「走出去」，從搞好國營大中小企業、發展個體私營經濟到深化國資國企改革、發展混合所有制經濟，從單一公有制到公有制為主體、多種所有制經濟共同發展和堅持「兩個毫不動搖」，從傳統的計畫經濟體制到前無古人的社會主義市場經濟體制再到使市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用，從以經濟體制改革為主到全面深化經濟、政治、文化、社會、生態文明體制和黨的建設制度改革，黨和國家機構改革、行政管理體制改革、依法治國體制改革、司法體制改革、外事體制改革、社會治理體制改革、生態環境督察體制改革、國家安全體制改革、國防和軍隊改革、黨的領導和黨的建設制度改革、紀檢監察制度改革等一系列重大改革紮實推進，各項便民、惠民、利民舉措持續實施，使改革開放成為當代中國最顯著的特徵、最壯麗的氣象。

同志們、朋友們！

改革開放40年來，從開啟新時期到跨入新世紀，從站上新起點到進入新時代，40年風雨同舟，40年披荊斬棘，40年砥礪奮進，我們黨引領人民繪就了一幅波瀾壯闊、氣勢恢宏的歷史畫卷，譜寫了一曲感天動地、氣壯山河的奮鬥讚歌。

——40年來，我們始終堅持解放思想、實事求是、與時俱進、求真務實，堅持馬克思主義指導地位不動搖，堅持科學社會主義基本原則不動搖，勇敢推進理論創新、實踐創新、制度創新、文化創新以及各方面創新，不斷賦予中國特色社會主義以鮮明的實踐特色、理論特色、民族特色、時代特色，形成了中國特色社會主義道路、理論、制度、文化，以不可辯駁的事實彰顯了科學社會主義的鮮活生命力，社會主義的偉大旗幟始終在中國大地上高高飄揚！

——40年來，我們始終堅持以經濟建設為中心，不斷解放和發展社會生產力，我國國內生產總值由3679億元增長到2017年的82.7萬億元，年均實際增長9.5%，遠高於同期世界經濟2.9%左右的年均增速。我國國內生產總值佔世界生產總值的比重由改革開放之初的1.8％上升到15.2%，多年來對世界經濟增長貢獻率超過30%。我國貨物進出口總額從206億美元增長到超過4萬億美元，累計使用外商直接投資超過2萬億美元，對外投資總額達到1.9萬億美元。我國主要農產品產量躍居世界前列，建立了全世界最完整的現代工業體系，科技創新和重大工程捷報頻傳。我國基礎設施建設成就顯著，信息暢通，公路成網，鐵路密佈，高壩矗立，西氣東輸，南水北調，高鐵飛馳，巨輪遠航，飛機翱翔，天塹變通途。現在，我國是世界第二大經濟體、製造業第一大國、貨物貿易第一大國、商品消費第二大國、外資流入第二大國，我國外匯儲備連續多年位居世界第一，中國人民在富起來、強起來的征程上邁出了決定性的步伐！

——40年來，我們始終堅持中國特色社會主義政治發展道路，不斷深化政治體制改革，發展社會主義民主政治，黨和國家領導體制日益完善，全面依法治國深入推進，中國特色社會主義法律體系日益健全，人民當家作主的制度保障和法治保障更加有力，人權事業全面發展，愛國統一戰線更加鞏固，人民依法享有和行使民主權利的內容更加豐富、渠道更加便捷、形式更加多樣，掌握着自己命運的中國人民煥發出前所未有的積極性、主動性、創造性，在改革開放和社會主義現代化建設中展現出氣吞山河的強大力量！

——40年來，我們始終堅持發展社會主義先進文化，加強社會主義精神文明建設，培育和踐行社會主義核心價值觀，傳承和弘揚中華優秀傳統文化，堅持以科學理論引路指向，以正確輿論凝心聚力，以先進文化塑造靈魂，以優秀作品鼓舞鬥志，愛國主義、集體主義、社會主義精神廣為弘揚，時代楷模、英雄模範不斷湧現，文化藝術日益繁榮，網信事業快速發展，全民族理想信念和文化自信不斷增強，國家文化軟實力和中華文化影響力大幅提升。改革開放鑄就的偉大改革開放精神，極大豐富了民族精神內涵，成為當代中國人民最鮮明的精神標識！

——40年來，我們始終堅持在發展中保障和改善民生，全面推進幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶，不斷改善人民生活、增進人民福祉。全國居民人均可支配收入由171元增加到2.6萬元，中等收入群體持續擴大。我國貧困人口累計減少7.4億人，貧困發生率下降94.4個百分點，譜寫了人類反貧困史上的輝煌篇章。教育事業全面發展，九年義務教育鞏固率達93.8%。我國建成了包括養老、醫療、低保、住房在內的世界最大的社會保障體系，基本養老保險覆蓋超過9億人，醫療保險覆蓋超過13億人。常住人口城鎮化率達到58.52%，上升40.6個百分點。居民預期壽命由1981年的67.8歲提高到2017年的76.7歲。我國社會大局保持長期穩定，成為世界上最有安全感的國家之一。糧票、布票、肉票、魚票、油票、豆腐票、副食本、工業券等百姓生活曾經離不開的票證已經進入了歷史博物館，忍饑挨餓、缺吃少穿、生活困頓這些幾千年來困擾我國人民的問題總體上一去不復返了！

——40年來，我們始終堅持保護環境和節約資源，堅持推進生態文明建設，生態文明制度體系加快形成，主體功能區制度逐步健全，節能減排取得重大進展，重大生態保護和修復工程進展順利，生態環境治理明顯加強，積極參與和引導應對氣候變化國際合作，中國人民生於斯、長於斯的家園更加美麗宜人！

——40年來，我們始終堅持黨對軍隊的絕對領導，不斷推進國防和軍隊現代化，推進人民軍隊實現革命性重塑，武器裝備取得歷史性突破，治軍方式發生根本性轉變，革命化現代化正規化水平顯著提高，人民軍隊維護國家主權、安全、發展利益的能力顯著增強，成為保衛人民幸福生活、保衛祖國和世界和平牢不可破的強大力量！

——40年來，我們始終堅持推進祖國和平統一大業，實施「一國兩制」基本方針，相繼恢復對香港、澳門行使主權，洗雪了中華民族百年屈辱。我們堅持一個中國原則和「九二共識」，加強兩岸經濟文化交流合作，推動兩岸關係和平發展，堅決反對和遏制「台獨」分裂勢力，牢牢掌握兩岸關係發展主導權和主動權。海內外全體中華兒女的民族認同感、文化認同感大大增強，同心共築中國夢的意志更加堅強！

——40年來，我們始終堅持獨立自主的和平外交政策，始終不渝走和平發展道路、奉行互利共贏的開放戰略，堅定維護國際關係基本準則，維護國際公平正義。我們實現由封閉半封閉到全方位開放的歷史轉變，積極參與經濟全球化進程，為推動人類共同發展作出了應有貢獻。我們積極推動建設開放型世界經濟、構建人類命運共同體，促進全球治理體系變革，旗幟鮮明反對霸權主義和強權政治，為世界和平與發展不斷貢獻中國智慧、中國方案、中國力量。我國日益走近世界舞台中央，成為國際社會公認的世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者！

——40年來，我們始終堅持加強和改善黨的領導，積極應對在長期執政和改革開放條件下黨面臨的各種風險考驗，持續推進黨的建設新的偉大工程，保持黨的先進性和純潔性，保持黨同人民群眾的血肉聯繫。我們積極探索共產黨執政規律、社會主義建設規律、人類社會發展規律，不斷開闢馬克思主義中國化新境界。我們堅持黨要管黨、從嚴治黨，淨化黨內政治生態，持之以恆正風肅紀，大力整治形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風，以零容忍態度嚴厲懲治腐敗，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利。我們黨在革命性鍛造中堅定走在時代前列，始終是中國人民和中華民族的主心骨！

40年春風化雨、春華秋實，改革開放極大改變了中國的面貌、中華民族的面貌、中國人民的面貌、中國共產黨的面貌。中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍！中國特色社會主義迎來了從創立、發展到完善的偉大飛躍！中國人民迎來了從溫飽不足到小康富裕的偉大飛躍！中華民族正以嶄新姿態屹立於世界的東方！

40年來取得的成就不是天上掉下來的，更不是別人恩賜施捨的，而是全黨全國各族人民用勤勞、智慧、勇氣幹出來的！我們用幾十年時間走完了發達國家幾百年走過的工業化歷程。在中國人民手中，不可能成為了可能。我們為創造了人間奇蹟的中國人民感到無比自豪、無比驕傲！

在這裡，我代表黨中央，向各條戰線為改革開放和社會主義現代化建設貢獻了智慧和力量的廣大工人、農民、知識分子、幹部、解放軍指戰員、武警部隊官兵、公安幹警，向各民主黨派和無黨派人士、各人民團體和各界愛國人士，致以崇高的敬意！向為祖國改革開放和現代化建設作出積極努力的香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞，致以誠摯的問候！向一切關心和支持中國改革開放和現代化建設的外國朋友和世界各國人民，表示衷心的感謝！

同志們、朋友們！

40年的實踐充分證明，黨的十一屆三中全會以來我們黨團結帶領全國各族人民開闢的中國特色社會主義道路、理論、制度、文化是完全正確的，形成的黨的基本理論、基本路線、基本方略是完全正確的。

40年的實踐充分證明，中國發展為廣大發展中國家走向現代化提供了成功經驗、展現了光明前景，是促進世界和平與發展的強大力量，是中華民族對人類文明進步作出的重大貢獻。

40年的實踐充分證明，改革開放是黨和人民大踏步趕上時代的重要法寶，是堅持和發展中國特色社會主義的必由之路，是決定當代中國命運的關鍵一招，也是決定實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的關鍵一招。

只有順應歷史潮流，積極應變，主動求變，才能與時代同行。「行之力則知愈進，知之深則行愈達。」改革開放40年積累的寶貴經驗是黨和人民彌足珍貴的精神財富，對新時代堅持和發展中國特色社會主義有着極為重要的指導意義，必須倍加珍惜、長期堅持，在實踐中不斷豐富和發展。

第一，必須堅持黨對一切工作的領導，不斷加強和改善黨的領導。改革開放40年的實踐啟示我們：中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，是中國特色社會主義制度的最大優勢。黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切的。正是因為始終堅持黨的集中統一領導，我們才能實現偉大歷史轉折、開啟改革開放新時期和中華民族偉大復興新徵程，才能成功應對一系列重大風險挑戰、克服無數艱難險阻，才能有力應變局、平風波、戰洪水、防非典、抗地震、化危機，才能既不走封閉僵化的老路也不走改旗易幟的邪路，而是堅定不移走中國特色社會主義道路。堅持黨的領導，必須不斷改善黨的領導，讓黨的領導更加適應實踐、時代、人民的要求。在堅持黨的領導這個決定黨和國家前途命運的重大原則問題上，全黨全國必須保持高度的思想自覺、政治自覺、行動自覺，絲毫不能動搖。

前進道路上，我們必須增強「四個意識」、堅定「四個自信」，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，把黨的領導貫徹和體現到改革發展穩定、內政外交國防、治黨治國治軍等各個領域。改革開放每一步都不是輕而易舉的，未來必定會面臨這樣那樣的風險挑戰，甚至會遇到難以想像的驚濤駭浪。我們黨要總攬全局、協調各方，堅持科學執政、民主執政、依法執政，完善黨的領導方式和執政方式，提高黨的執政能力和領導水平，不斷提高黨把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力，確保改革開放這艘航船沿着正確航向破浪前行。

第二，必須堅持以人民為中心，不斷實現人民對美好生活的嚮往。改革開放40年的實踐啟示我們：為中國人民謀幸福，為中華民族謀復興，是中國共產黨人的初心和使命，也是改革開放的初心和使命。我們黨來自人民、紮根人民、造福人民，全心全意為人民服務是黨的根本宗旨，必須以最廣大人民根本利益為我們一切工作的根本出發點和落腳點，堅持把人民擁護不擁護、贊成不贊成、高興不高興作為制定政策的依據，順應民心、尊重民意、關注民情、致力民生，既通過提出並貫徹正確的理論和路線方針政策帶領人民前進，又從人民實踐創造和發展要求中獲得前進動力，讓人民共享改革開放成果，激勵人民更加自覺地投身改革開放和社會主義現代化建設事業。

前進道路上，我們必須始終把人民對美好生活的嚮往作為我們的奮鬥目標，踐行黨的根本宗旨，貫徹黨的群眾路線，尊重人民主體地位，尊重人民群眾在實踐活動中所表達的意願、所創造的經驗、所擁有的權利、所發揮的作用，充分激發蘊藏在人民群眾中的創造偉力。我們要健全民主制度、拓寬民主渠道、豐富民主形式、完善法治保障，確保人民依法享有廣泛充分、真實具體、有效管用的民主權利。我們要着力解決人民群眾所需所急所盼，讓人民共享經濟、政治、文化、社會、生態等各方面發展成果，有更多、更直接、更實在的獲得感、幸福感、安全感，不斷促進人的全面發展、全體人民共同富裕。

第三，必須堅持馬克思主義指導地位，不斷推進實踐基礎上的理論創新。改革開放40年的實踐啟示我們：創新是改革開放的生命。實踐發展永無止境，解放思想永無止境。恩格斯說：「一切社會變遷和政治變革的終極原因，不應當到人們的頭腦中，到人們對永恆的真理和正義的日益增進的認識中去尋找，而應當到生產方式和交換方式的變更中去尋找」。我們堅持理論聯繫實際，及時回答時代之問、人民之問，廓清困擾和束縛實踐發展的思想迷霧，不斷推進馬克思主義中國化時代化大眾化，不斷開闢馬克思主義發展新境界。

前進道路上，我們必須堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀、新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持解放思想和實事求是有機統一。發展21世紀馬克思主義、當代中國馬克思主義，是當代中國共產黨人責無旁貸的歷史責任。我們要強化問題意識、時代意識、戰略意識，用深邃的歷史眼光、寬廣的國際視野把握事物發展的本質和內在聯繫，緊密跟蹤億萬人民的創造性實踐，借鑑吸收人類一切優秀文明成果，不斷回答時代和實踐給我們提出的新的重大課題，讓當代中國馬克思主義放射出更加燦爛的真理光芒。

第四，必須堅持走中國特色社會主義道路，不斷堅持和發展中國特色社會主義。改革開放40年的實踐啟示我們：方向決定前途，道路決定命運。我們要把命運掌握在自己手中，就要有志不改、道不變的堅定。改革開放40年來，我們黨全部理論和實踐的主題是堅持和發展中國特色社會主義。在中國這樣一個有着5000多年文明史、13億多人口的大國推進改革發展，沒有可以奉為金科玉律的教科書，也沒有可以對中國人民頤指氣使的教師爺。魯迅先生說過：「什麼是路？就是從沒路的地方踐踏出來的，從只有荊棘的地方開闢出來的。」中國特色社會主義道路是當代中國大踏步趕上時代、引領時代發展的康莊大道，必須毫不動搖走下去。

前進道路上，我們必須堅持以新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，增強「四個自信」，牢牢把握改革開放的前進方向。改什麼、怎麼改必須以是否符合完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的總目標為根本尺度，該改的、能改的我們堅決改，不該改的、不能改的堅決不改。我們要堅持黨的基本路線，把以經濟建設為中心同堅持四項基本原則、堅持改革開放這兩個基本點統一於新時代中國特色社會主義偉大實踐，長期堅持，決不動搖。

第五，必須堅持完善和發展中國特色社會主義制度，不斷發揮和增強我國制度優勢。改革開放40年的實踐啟示我們：制度是關係黨和國家事業發展的根本性、全局性、穩定性、長期性問題。我們扭住完善和發展中國特色社會主義制度這個關鍵，為解放和發展社會生產力、解放和增強社會活力、永葆黨和國家生機活力提供了有力保證，為保持社會大局穩定、保證人民安居樂業、保障國家安全提供了有力保證，為放手讓一切勞動、知識、技術、管理、資本等要素的活力競相迸發，讓一切創造社會財富的源泉充分湧流不斷建立了充滿活力的體制機制。

前進道路上，我們必須毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，激發各類市場主體活力。我們要堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，堅持和完善人民代表大會制度、中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度、民族區域自治制度、基層群眾自治制度，全面推進依法治國，鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，發展社會主義協商民主，用制度體系保證人民當家作主。我們要加強文化領域制度建設，舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象，積極培育和踐行社會主義核心價值觀，推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展，傳承革命文化、發展先進文化，努力創造光耀時代、光耀世界的中華文化。我們要加強社會治理制度建設，不斷促進社會公平正義，保持社會安定有序。我們要加強生態文明制度建設，實行最嚴格的生態環境保護制度。我們要堅決破除一切妨礙發展的體制機制障礙和利益固化藩籬，加快形成系統完備、科學規範、運行有效的制度體系，推動中國特色社會主義制度更加成熟更加定型。

第六，必須堅持以發展為第一要務，不斷增強我國綜合國力。改革開放40年的實踐啟示我們：解放和發展社會生產力，增強社會主義國家的綜合國力，是社會主義的本質要求和根本任務。只有牢牢扭住經濟建設這個中心，毫不動搖堅持發展是硬道理、發展應該是科學發展和高質量發展的戰略思想，推動經濟社會持續健康發展，才能全面增強我國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力，才能為堅持和發展中國特色社會主義、實現中華民族偉大復興奠定雄厚物質基礎。

前進道路上，我們必須圍繞解決好人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾這個社會主要矛盾，堅決貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局，推動高質量發展，推動新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展，加快建設現代化經濟體系，努力實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續的發展。我們要堅持以供給側結構性改革為主線，積極轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力，積極擴大內需，實施區域協調發展戰略，實施鄉村振興戰略，堅決打好防範化解重大風險、精準脫貧、污染防治的攻堅戰。我們要堅持創新是第一動力、人才是第一資源的理念，實施創新驅動發展戰略，完善國家創新體系，加快關鍵核心技術自主創新，為經濟社會發展打造新引擎。我們要加強生態文明建設，牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，形成綠色發展方式和生活方式，把我們偉大祖國建設得更加美麗，讓人民生活在天更藍、山更綠、水更清的優美環境之中。

第七，必須堅持擴大開放，不斷推動共建人類命運共同體。改革開放40年的實踐啟示我們：開放帶來進步，封閉必然落後。中國的發展離不開世界，世界的繁榮也需要中國。我們統籌國內國際兩個大局，堅持對外開放的基本國策，實行積極主動的開放政策，形成全方位、多層次、寬領域的全面開放新格局，為我國創造了良好國際環境、開拓了廣闊發展空間。

前進道路上，我們必須高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，恪守維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，推動建設相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係。我們要尊重各國人民自主選擇發展道路的權利，維護國際公平正義，倡導國際關係民主化，反對把自己的意志強加於人，反對干涉別國內政，反對以強凌弱。我們要發揮負責任大國作用，支持廣大發展中國家發展，積極參與全球治理體系改革和建設，共同為建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界而奮鬥。我們要支持開放、透明、包容、非歧視性的多邊貿易體制，促進貿易投資自由化便利化，推動經濟全球化朝着更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。我們要以共建 「一帶一路」為重點，同各方一道打造國際合作新平台，為世界共同發展增添新動力。中國決不會以犧牲別國利益為代價來發展自己，也決不放棄自己的正當權益。中國奉行防禦性的國防政策，中國發展不對任何國家構成威脅。中國無論發展到什麼程度都永遠不稱霸。

第八，必須堅持全面從嚴治黨，不斷提高黨的創造力、凝聚力、戰鬥力。改革開放40年的實踐啟示我們：打鐵必須自身硬。辦好中國的事情，關鍵在黨，關鍵在堅持黨要管黨、全面從嚴治黨。我們黨只有在領導改革開放和社會主義現代化建設偉大社會革命的同時，堅定不移推進黨的偉大自我革命，敢於清除一切侵蝕黨的健康肌體的病毒，使黨不斷自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高，不斷增強黨的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力，才能確保黨始終保持同人民群眾的血肉聯繫。

前進道路上，我們必須按照新時代黨的建設總要求，以政治建設為統領，不斷推進黨的建設新的偉大工程，不斷增強全黨團結統一和創造活力，不斷增強全黨執政本領，把黨建設得更加堅強、更加有力。我們要堅持用時代發展要求審視自己，以強烈憂患意識警醒自己，以改革創新精神加強和完善自己，在應對風險挑戰中鍛鍊提高，在解決黨內存在的突出矛盾和問題中淨化純潔，不斷提高管黨治黨水平。我們要堅持德才兼備、以德為先、任人唯賢，着力培養忠誠乾淨擔當的高素質幹部隊伍和宏大的人才隊伍。我們要以反腐敗永遠在路上的堅韌和執着，深化標本兼治，堅決清除一切腐敗分子，保證幹部清正、政府清廉、政治清明，為繼續推進改革開放營造海晏河清的政治生態。

第九，必須堅持辯證唯物主義和歷史唯物主義世界觀和方法論，正確處理改革發展穩定關係。改革開放40年的實踐啟示我們：我國是一個大國，決不能在根本性問題上出現顛覆性錯誤。我們堅持加強黨的領導和尊重人民首創精神相結合，堅持「摸着石頭過河」和頂層設計相結合，堅持問題導向和目標導向相統一，堅持試點先行和全面推進相促進，既鼓勵大膽試、大膽闖，又堅持實事求是、善作善成，確保了改革開放行穩致遠。

前進道路上，我們要增強戰略思維、辯證思維、創新思維、法治思維、底線思維，加強宏觀思考和頂層設計，堅持問題導向，聚焦我國發展面臨的突出矛盾和問題，深入調查研究，鼓勵基層大膽探索，堅持改革決策和立法決策相銜接，不斷提高改革決策的科學性。我們要拿出抓鐵有痕、踏石留印的韌勁，以釘釘子精神抓好落實，確保各項重大改革舉措落到實處。我們既要敢為天下先、敢闖敢試，又要積極穩妥、蹄疾步穩，把改革發展穩定統一起來，堅持方向不變、道路不偏、力度不減，推動新時代改革開放走得更穩、走得更遠。

同志們、朋友們！

堅持富國和強軍相統一，建設同我國國際地位相稱、同國家安全和發展利益相適應的鞏固國防和強大軍隊，是我國社會主義現代化建設的戰略任務。我們要全面貫徹新時代黨的強軍思想，堅持黨對軍隊的絕對領導，把握世界新軍事革命發展大勢，堅持走中國特色強軍之路，全面深化國防和軍隊改革，推進政治建軍、改革強軍、科技興軍、依法治軍，建設一支聽黨指揮、能打勝仗、作風優良的人民軍隊，努力建設世界一流軍隊，為維護國家主權、安全、發展利益，為維護世界和平穩定，為實現中華民族偉大復興提供堅強後盾。

「一國兩制」偉大構想具有強大生命力。我們要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，嚴格按照憲法和基本法辦事，完善與基本法實施相關的制度和機制，保持香港、澳門長期繁榮穩定，支持和推動香港、澳門更好融入國家發展大局，讓香港、澳門同胞同祖國人民共擔民族復興的歷史責任、共享祖國繁榮富強的偉大榮光。

實現祖國完全統一，是全體中華兒女共同心願，是中華民族根本利益所在。我們要堅持一個中國原則和「九二共識」，鞏固和發展兩岸關係和平發展的基礎，深化兩岸經濟文化交流合作，造福兩岸同胞。我們有堅定的政治決心和強大能力維護國家主權和領土完整，祖國的神聖領土一寸都不能分裂出去！

同志們、朋友們！

中國人民具有偉大夢想精神，中華民族充滿變革和開放精神。幾千年前，中華民族的先民們就秉持「周雖舊邦，其命維新」的精神，開啟了締造中華文明的偉大實踐。自古以來，中國大地上發生了無數變法變革圖強運動，留下了「治世不一道，便國不法古」等豪邁宣言。自古以來，中華民族就以「天下大同」、「協和萬邦」的寬廣胸懷，自信而又大度地開展同域外民族交往和文化交流，曾經譜寫了萬里駝鈴萬里波的浩浩絲路長歌，也曾經創造了萬國衣冠會長安的盛唐氣象。正是這種「天行健，君子以自強不息」、「地勢坤，君子以厚德載物」的變革和開放精神，使中華文明成為人類歷史上唯一一個綿延5000多年至今未曾中斷的燦爛文明。以數千年大歷史觀之，變革和開放總體上是中國的歷史常態。中華民族以改革開放的姿態繼續走向未來，有着深遠的歷史淵源、深厚的文化根基。

我們這麼大一個國家，就應該有雄心壯志。毛澤東同志說：「奪取全國勝利，這只是萬里長征走完了第一步。如果這一步也值得驕傲，那是比較渺小的，更值得驕傲的還在後頭。在過了幾十年之後來看中國人民民主革命的勝利，就會使人們感覺那好像只是一出長劇的一個短小的序幕。劇是必須從序幕開始的，但序幕還不是高潮。」「我們不但善於破壞一個舊世界，我們還將善於建設一個新世界。」

改革開放之初，雖然我們國家大、人口多、底子薄，面對着重重困難和挑戰，但我們對未來充滿信心，設計了用70多年、分三步走基本實現社會主義現代化的宏偉藍圖，沒有非凡的膽略、堅定的自信是作不出這樣宏遠的構想和決策的。

40年來，我們咬定青山不放鬆，風雨無阻朝着這個偉大目標前進。黨的十九大對我國發展提出了更高的奮鬥目標，形成了從全面建成小康社會到基本實現現代化、再到全面建成社會主義現代化強國的戰略安排，發出了實現中華民族偉大復興中國夢的最強音。

古人說：「事者，生於慮，成於務，失於傲。」偉大夢想不是等得來、喊得來的，而是拼出來、幹出來的。我們現在所處的，是一個船到中流浪更急、人到半山路更陡的時候，是一個愈進愈難、愈進愈險而又不進則退、非進不可的時候。改革開放已走過千山萬水，但仍需跋山涉水，擺在全黨全國各族人民面前的使命更光榮、任務更艱巨、挑戰更嚴峻、工作更偉大。在這個千帆競發、百舸爭流的時代，我們絕不能有半點驕傲自滿、固步自封，也絕不能有絲毫猶豫不決、徘徊徬徨，必須統攬偉大鬥爭、偉大工程、偉大事業、偉大夢想，勇立潮頭、奮勇搏擊。

信仰、信念、信心，任何時候都至關重要。小到一個人、一個集體，大到一個政黨、一個民族、一個國家，只要有信仰、信念、信心，就會愈挫愈奮、愈戰愈勇，否則就會不戰自敗、不打自垮。無論過去、現在還是將來，對馬克思主義的信仰，對中國特色社會主義的信念，對實現中華民族偉大復興中國夢的信心，都是指引和支撐中國人民站起來、富起來、強起來的強大精神力量。

同志們、朋友們！

四十載驚濤拍岸，九萬里風鵬正舉。江河之所以能衝開絕壁奪隘而出，是因其積聚了千里奔湧、萬壑歸流的洪荒偉力。在近代以來漫長的歷史進程中，中國人民經歷了太多太多的磨難，付出了太多太多的犧牲，進行了太多太多的拚搏。現在，中國人民和中華民族在歷史進程中積累的強大能量已經充分爆發出來了，為實現中華民族偉大復興提供了勢不可擋的磅礴力量。

建成社會主義現代化強國，實現中華民族偉大復興，是一場接力跑，我們要一棒接着一棒跑下去，每一代人都要為下一代人跑出一個好成績。

全黨全國各族人民要更加緊密地團結在黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，不忘初心，牢記使命，將改革開放進行到底，不斷實現人民對美好生活的嚮往，在新時代創造中華民族新的更大奇蹟！創造讓世界刮目相看的新的更大奇蹟！

（新華網）

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