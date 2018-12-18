【改革開放40年】習近平重申不稱霸　強調準確貫徹一國兩制 (13:10)

【改革開放40年】習近平講話全文

習近平指出，「中國奉行防禦型的國防政策，中國發展不對任何國家構成威脅，中國無論發展到什麼程度都永遠不稱霸」。中國會推動建設「相互尊重，公平正義，合作共贏」的新型國際關係，尊重各國人民自主選擇發展道路的權利，維護國際公平正義，倡導國際關係民主化，「反對把自己的意志強加於人，反對干涉別國內政，反對以強凌弱」，支持開放、透明、包容、非歧視性的多邊貿易體制，促進貿易投資自由化、便利化，推動經濟全球化，朝着更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展，以共建一帶一路為重點，同各方一道打造國際合作新平台。

「我國是一個大國，決不能在根本性問題上出現顛覆性錯誤」，習近平說，要正確處理改革發展穩定關係，堅持加強中共領導和尊重人民首創精神相結合，堅持「摸着石頭過河」和頂層設計相結合，堅持問題導向和目標導向相統一，堅持試點先行和全面推進相促進，既鼓勵大膽試、大膽闖，又堅持實事求是、善作善成，確保改革開放行穩致遠。

習近平隨後在提到軍隊部分時說，堅持富國和強軍相統一，「建設同中國國際地位相稱、同國家安全和發展利益相適應的鞏固國防和強大軍隊」，是社會主義現代化建設的戰略任務，要堅持黨對軍隊的絕對領導，把握世界新軍事革命發展大勢，堅持走中國特色強軍之路，為實現中華民族偉大復興提供堅強後盾。

習近平說，「一國兩制」偉大構想具有強大生命力，要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，嚴格按照憲法和基本法辦事，完善與基本法實施相關的制度和機制，保持香港、澳門長期繁榮穩定，支持和推動香港、澳門更好融入國家發展大局，讓香港、澳門同胞同祖國人民共擔民族復興的歷史責任、共享祖國繁榮富強的偉大榮光。

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