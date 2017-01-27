【改革開放40年】習近平認探索中有嚴重曲折　讚歎忍飢捱餓老問題一去不復返 (11:31)

【改革開放40年】習近平講話全文

習近平表示，1978年12月18日中共十一屆三中全會這一天必定載入史冊，當時世界經濟快速發展，而文化大革命十年內亂導致中國經濟瀕臨崩潰的邊緣，人民溫飽都成問題。鄧小平當時稱，如果再不實行改革，現代化事業和社會主義事業就會被葬送，「貧窮不是社會主義，我們要趕上時代，這是改革要達到的目的」。

習近平續稱，1919年五四運動以來，中國發生了三大歷史事件，包括中國共產黨建立、中華人民共和國成立、推進改革開放和社會主義現代化事業。他總結稱，歷史發展有其規律，但人在其中不是完全消極被動，只有把握歷史發展大勢，抓住歷史變革時機，奮發有為、銳意進取，人類社會就能更好前進。他說，在探索中雖然出現嚴重曲折，但為在新的歷史時期開創中國特色社會主義提供寶貴經驗。

習近平說，糧票、布票、肉票、魚票、油郵票、豆腐本、副食本、工業券，百姓生活曾經離不開的票證已經進入了歷史博物館；忍飢捱餓、缺吃少穿、生活困頓，這些幾千年來困擾中國人民的問題，總體上一去不復返了。他說到此處時，全場響起熱烈掌聲。

他又說，40年來始終堅持推進祖國和平統一大業，實施「一國兩制」基本方針，相繼恢復對香港、澳門行使主權，洗雪了中華民族百年屈辱，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，加強兩岸經濟文化交流合作，推動兩岸關係和平發展，堅決反對和遏制「台獨」分裂勢力，牢牢掌握兩岸關係發展主導權和主動權，海內外全體中華兒女的民族認同感、文化認同感，大大增強，同心共築中國夢的意志，更加堅強。

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