籃聯足協嚴打陰陽合同　籃球員德勒黑全季禁賽　球會被重罰 (19:19)

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上周發布的公告中顯示，CBA公司調解青島國信雙星俱樂部與德勒黑聘用合約糾紛時，發現雙方簽訂陰陽合同。依照聯賽相關規定，CBA公司取消雙方簽訂的合約，球會方面被罰15萬元（人民幣，下同），補償德勒黑稅前500餘萬元，且無法收取德勒黑轉會後的培養費。德勒黑則被取消本賽季CBA的比賽資格。

曾效力八一男籃的德勒黑今年8月與青島球會簽約，一個月後雙方因傷病問題引發合約糾紛，CBA公司調查時發現，雙方既簽訂標準合同，又簽訂補充協議。合約顯示，德勒黑轉會青島後，須給予八一男籃一筆約30萬元的培養費，這是聯賽的轉會規定。但青島方面覺得開出的年薪已經很高，希望德勒黑自己支付八一隊培養費。德勒黑當時無法支出這筆費用，就與青島球會簽訂一份補充協議，由青島球會先付，再每年從德勒黑薪水中扣10萬元。

CBA公司認為，青島球會和德勒黑這麼做，實際違反簽約流程和轉會規定，如果所有轉會球員的培養費都從球員工資中扣，不僅培養費政策形同虛設，也違背合約唯一的原則。在以往的CBA中，陰陽合同不罕見，許多球員與球會間都存在各式各類陰陽合同。但近年來隨着聯賽職業化程度不斷提高，陰陽合同漸漸消失。本次處罰也是姚明出任中國籃協主席後查出的第一份陰陽合同。

與此同時，中國足協上周在湖北孝感召開2019年足協註冊工作會議上，也表明將打擊聯賽中的陰陽合同現象，近期將下發通知，要求各球會首先對現有合同問題自查自糾，足協隨後將展開專項稽查，一旦再發現並認定球會或球員有簽訂陰陽合同，會給予紀律處罰，包括取消明年中超註冊權的處罰。

（上海青年報）

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