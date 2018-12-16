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北京同仁堂生產商被揭回收過期蜂蜜　改生產日期 (14:36)

有內地傳媒揭發北京同仁堂的蜂蜜生產商，將過期蜂蜜回收，疑「循環再用」，又曾更改蜂蜜的生產日期標籤。北京同仁堂發表聲明承認過失，並稱已將涉事產品封存，未流入市場。

據《南京零距離》報道，涉事食品公司鹽城金蜂食品科技有限公司，為北京同仁堂蜂業有限公司委託之生產商。記者於上周三（12日），在涉事公司的生產工場，發現工人將大量樽裝同仁堂蜂蜜，倒入貼上「倒蜜」標籤的大桶中，然後將大桶送入工廠原料庫，又發現一堆從蜂蜜樽撕掉、印有生產日期的標籤。

有生產商工人稱，回收的蜂蜜會交給蜂農餵養蜜蜂。

報道引述知情人士指，工場處理的過期蜂蜜為即將或已經過期，大部分回收自北京或其他大型超市，而每過一段時間，工場便會回收幾萬瓶蜂蜜。

當地市場監管局執法人員指，涉事食品公司曾有多次類似的違規問題，篡改同仁堂蜂蜜生產日期，如將2018年3月的生產日期，更改成2018年6月。市場監管局正對過期蜂蜜的去向和用途作進一步調查。

事件曝光後，北京同仁堂股份有限公司在15日發出致歉聲明，承認監管不力，未妥善處理回收的蜂蜜，但稱尚未發現這些蜂蜜進入生產用原料庫，而涉事產品已全部封存，未流向市場，另已通知生產商在調查期間暫停相關生產活動。

至於更改標籤日期，北京同仁堂指初步調查，由於2018年年初工廠搬遷，轉換不同生產地址的標籤時，「對標籤的管理和使用出現差錯」。

（南京零距離）

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