【華為孟晚舟案】七抨美加　《環時》：中國後手牌很多　批傲慢無禮是破壞國際秩序癌擴散 (11:12)

華為首席財務官孟晚舟一案，加拿大外長方慧蘭當地時間上周五（14日）在美加外長、防長聯合記者會上表示，雙方同意從加國引渡孟晚舟到美國的程序不應受政治影響。內地官媒《環球時報》昨發表題為〈法律的事，加拿大拉美國幫腔有何用〉社評，警告美加如要擴大事態，「中國後手牌有很多」。這是自孟晚舟案本月6日曝光以來，《環時》10天內刊登的第7篇抨擊美加社評。
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社評首先提到中國政府拘捕兩名加拿大人，反問：「眾所周知，中國與美加法律體系不同，美加兩國根據什麼來判定中國依法審查兩名加拿大人是『非法』的呢？」社評強調，司法權是中國主權最重要內涵之一，「所有外國人在中國居留期間都須遵守中國法律，而不是將他們的國內法作為護身符在華恣意妄為」。
社評又指美國「毫無節制地用國內法對其他國家搞長臂管轄」，加拿大則「積極作了美國的幫兇」，形容兩國一邊美化對孟晚舟的扣押，一邊高聲指摘中國「依法審查」兩名加拿大人非法，「這樣的傲慢無禮是破壞國際秩序最危險的癌擴散」。
社評最後反駁美加輿論稱拘捕兩名加拿大人會破壞營商環境一說，指拘捕孟晚舟才是對全球商界最大的衝擊，更警告加拿大不要指望美國幫腔，「如要擴大事態，中國後手牌有很多」，呼籲加拿大政府確立「盡量不捲入中美紛爭」的路線。