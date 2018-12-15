【華為孟晚舟案】孟晚舟可到卑大本部上課　機場及多個高球場列禁區 (22:57)

負責監控孟晚舟的保安公司Lions Gate Risk Management Group行政總裁費勒（Scot Filer）曾在周一（10日）引渡聆訊時提出孟的活動範圍建議，包括溫哥華大部分地區、列治文（溫哥華國際機場除外），以及西溫和北溫部分地區。

本報昨日從消息來源取得的地圖內以粗黃線勾勒的就是保安公司建議的活動範圍，基本上與庭上所說的吻合，唯獨列市東區並沒有包括在內。

根據地圖說明指出，活動範圍由東邊、南邊、東南邊及北邊四條界線組成，而東南邊界線則位於列市，由馬西隧道（George Massey Tunnel）北端開始，一直沿着99號高速公路（Hwy. 99）往北至夾91號高速公路（Hwy. 91），然後沿着91號公路至夾乃街（Knight St.），最後沿着乃街朝北直往菲沙河（Fraser River）畔。另外，南邊界線包括列治文西端阿瑟萊恩橋（Arthur Laing Bridge）、莫里橋（Moray Bridge）至河旁路（River Rd.）沿線，以及一直延伸至馬西隧道的菲沙河畔，然而沙蒂島（Shady Island）除外。

在東南邊及南邊界線內，孟晚舟可以到達列市「加拿大線」（Canada Line）沿線的主要繁華社區、河石賭場（River Rock Casino）、史蒂夫斯頓碼頭（Steveston Harbour）、列治文自然公園（Richmond Nature Park）和宜家傢俬（IKEA），然而Mayfair Lakes、Greenacres、Richmond Driving Range及Savage Creek這些位於列市東區的高爾夫球場都是界線範圍以外，孟晚舟將無法前往該些地點消遣。列治文汽車商場（Richmond Auto Mall）也屬於孟晚舟的禁區範圍。

根據消息來源提供的地圖說明，東邊界線由布勒內灣（Burrard Inlet）沿着界限街（Boundary Rd.）往南延伸至菲沙河畔，跟溫市與本那比的界線相同。位於溫市的南界線部分則由海旁道（Marine Dr.）夾16街（16th Ave.）至阿瑟萊恩橋。

孟晚舟代表律師馬丁（David Martin）曾在周二（11日）聆訊讀出她的聲明，指她希望在卑詩大學尚德商學院（Sauder School of Business）攻讀博士學位。

按照建議活動範圍，孟可以前往卑詩大學本部校區的絕大部分地方，然而卻不能前往位於界線外的大學植物公園（UBC Botanical Garden）。她亦不得前往界線外的馬斯琴原住民屬地（Masqueam First Nation），無緣在桑拿斯（Shaughnessy）、灰點（Point Grey）及海旁道三大高爾夫球場消遣。

建議活動範圍的北邊界線，則是包括海天公路在內的1號高速公路（Hwy. 1），由布勒內灣一直往西延伸至馬蹄灣渡輪碼頭（Horseshoe Bay Ferry Terminal）。

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