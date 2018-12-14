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湖北漢違泊留「小孩發燒」字條求情　警派空白「牛肉乾」：警告一次 (19:26)

年幼孩子生病，家長一般都會十分擔心。湖北一名男子昨帶發高燒的2歲女兒看病時，因找不到泊車位，將車違泊在路邊，留下「小孩發燒」字條求情。警方見該車無影響交通，決定留下寫上「警告一次」的空白罰款單，放車主一馬。

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事發湖北省襄陽市。兩名警員昨早約10時，在一間醫院附近發現涉事違泊私家車，打算「抄牌」時，見到車頭擋風玻璃夾有字條，寫着「警察同志，請高抬貴手，小孩發燒，實在找不到停車位！」警員商量後，認為私家車無影響交通，故決定只警告車主一次。其後有途人看見該張「警告牛肉乾」，拍下照片傳送到微信朋友圈。

襄陽市公安局樊城分局表示，涉事警員留下空白罰款單後，據車牌跑碼尋獲車主身分，並向附近醫院確認，車主的孩子確因高燒在該院求醫。

違泊車主胡先生其後向傳媒表示，2歲女兒事發前一晚開始發燒，吃藥後雖一度退燒，但昨早又再發燒至近攝氏40度，他即帶女兒求醫，但圍着醫院駛了3圈，花了近半小時仍未找到車位，他見女兒似乎很虛弱，一時心急，將車泊於路邊後即帶女兒進醫院。

胡又指，因怕被抄牌，聯絡家人趕到醫院後，即返回現場打算駛走私家車，發現這張空白罰款單時「很感動」。他又稱以後若再往車位緊張的地方，會考慮轉乘公共交通工具。

（澎湃新聞）

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