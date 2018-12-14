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【華為孟晚舟案】中國駐加大使：孟被拘押有預謀　美政治追殺 (10:44)

中國駐加拿大大使盧沙野周四（13日）在加拿大《環球郵報》發表署名文章，批評孟晚舟被拘押「是有預謀的政治行動」，是美國動用國家權力對一家中國高科技企業進行政治追殺，做法讓中國人民寒心。

盧沙野發表題為＜我們不希望看到加拿大走上背離公平正義的道路＞的署名文章，批評「五眼聯盟」國家一口咬定華為威脅其國家安全，卻從未拿出任何證據，僅憑所謂「推測」，在社會上散佈恐怖氛圍，誤導民眾。文中提到，若說華為電信設備存在安全風險，西方國家電信設備製造商生產的設備也同樣存在安全風險，它們所使用的科學技術是一樣的。

盧指，「事件不是簡單的司法案件，而是有預謀的政治行動，是美國動用國家權力對一家中國高科技企業的政治追殺」。

盧表示，加方在孟晚舟未受到任何加法律指控的情況下，就對其進行無理拘押，這不是司法獨立，而是司法不公。盧反問加國，「你們振振有辭地說是履行對美國的國際義務，可你們把維護中國公民合法權益的國際義務放在了哪裏？」那些指責中方拘押有關人員以報復加方拘押孟晚舟的人，應當首先反思加方的所作所為，以雙重標準對中國進行謾罵是無恥和虛偽的。加拿大本來在廣大中國人民心目中有很好的國家形象，但加方此次做法讓中國人民寒心。

（環球網）

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