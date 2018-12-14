南京大屠殺公祭日　網民稱「買日貨壓驚」捱轟遭解僱 (10:28)

相關報道：南京大屠殺公祭日 全城默哀

2014年2月全國人大常委會通過將每年的12月13日定為「南京大屠殺死難者國家公祭日」。今年11月南京市通過《國家公祭保障條例》，昨日為法例施行的首日，禁止「精日」行為，執法機關可追究刑事責任。所謂「精日」分子，是指「精神上將自己等同於日本（極右翼）的人」。

在南京大屠殺公祭日於網上發文稱要買日貨壓驚的微信帳戶名為「和信貸經理顧某某」，結果招來圍攻批評，有人斥責她「沒有國家意識」，「拿着民族傷疤開玩笑，以為自己很幽默」。直至昨日中午，涉事人在朋友圈致歉，指言論的原意是諷刺一些默哀時還使用日貨、駕駛日產汽車的人，卻因自己前後沒說清楚招來公眾誤解，已作深刻檢討。

然而，顧的解釋及道歉未能平息網民不滿，她所屬公司「和信貸」微博昨午及晚上發聲明，表示顧的「不良言論」屬個人行為，公司已辭退她，強調公司將進一步加強員工思想教育工作。

（BBC中文網/環球網）

其他報道：華拘第二名加拿大人 涉危害國安 「朝鮮通」丹東被捕 與金正恩多次見面

其他報道：數字看全球膠袋問題

其他報道：美加收數十宗炸彈威脅 要求比特幣付贖金 兩國警方皆稱虛報