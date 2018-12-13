【華為孟晚舟案．短片】孟晚舟訂薄餅慰勞　傳媒拒收轉送建築工 (23:40)

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各大傳媒當天早上開始，聚集在孟宅外面，冒着寒風等候孟現身，每當屋內有任何風吹草動時，都大為緊張。有攝影師為了取得最佳位置，爬上電箱從高處拍攝後院的情况，亦有記者發現木圍欄有洞，可以將鏡頭對準洞口拍攝內部狀况。

直至午飯時間，孟訂購的薄餅送抵大宅，屋內一名男子開門接過薄餅，並示意送遞員將其中4盒送給在外面守候的傳媒。但是，在場的所有記者和攝影師都沒有享用薄餅，他們透過保安人員向孟轉達謝意，解釋傳媒為表中立，不會接受任何禮物或食物，最後薄餅轉送給在附近施工的建築工人。薄餅送遞員看到大批媒體時顯得非常驚訝，更被記者追問在屋內有沒有看到一名女士，更有人問他收了多少小費，送遞員邊說沒有，邊急步離開。

有來自亞洲的記者表示，中國和香港名人被傳媒追訪時，都習慣向媒體送食物或飲品，以表善意。2016年香港藝人鍾嘉欣於溫哥華結婚時，亦吸引大批香港傳媒越洋追訪，記者在其溫哥華大宅外守候時，鍾嘉欣和她的丈夫亦有向記者準備越南三文治作為午餐，香港記者都有享用。

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