【外遊注意】西安酒店插座藏微型攝錄器　記憶卡藏1200段影片 (19:07)

事主周日（9日）晚上入住西安市北辰大道北錢村附近的麥子快捷酒店，在牀尾牆壁的插座中，發現了一個對着牀的針孔攝錄機，他們拆下來後，發現內有一張16GB的記憶卡，已經拍了14GB、約1200段短片。他們跟酒店前枱投訴，對方稱翌日解決。他們之後再報警，在派出所看到儲存卡內有大量住客的不雅影片，「最擔心已經在網絡上傳播了」。翌日，公安到酒店將電工帶走調查，電工稱房間裏的插座已經更換。

警方表示，仍在調查攝錄器是否由酒店或其他人安裝。陜西仁和萬國律師事務所律師胡超奇認為，在酒店偷裝針孔攝錄器的目的主要分為兩種，一是竊取他人私隱，滿足個人窺私慾，或將短片出售賺錢；另外就是為了蒐集證據，以報復、敲詐勒索特定目標，「無論出於何種目的，偷裝針孔攝像頭都是違法行為，侵犯了受害者的個人隱私，涉嫌非法傳播出售個人信息、敲詐勒索錢財等犯罪行為。」

（華商報）

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