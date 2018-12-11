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北京兩男子專敲詐遛狗人　訛稱被咬傷索償　一個月得手20多宗 (18:28)

騙徒手法層出不窮，北京有兩名男子事先割傷手部，再故意激怒路上散步的寵物狗，向主人訛稱被咬傷而索償，一個多月來得手20多次，終被警方以涉嫌敲詐勒索罪名，將兩人刑事拘留。

北京海淀區的劉大媽上月27日清晨遛狗時，一名男子稱她的寵物狗搶吃腸仔還咬傷他的手，令劉大媽十分緊張，對方提出要去打瘋狗症疫苗，要求劉賠償500元人民幣，劉大媽通過微信轉帳給對方500元了結此事。

不過劉大媽的寵物狗向來溫馴，懷疑中了「圈套」，與家人商量後到派出所報案。警方翻看事發地點的閉路電視片段，發現一名男子手持腸仔，一直跟在劉大媽背後，然後突然起腳踢狗，狗隻本能地吠叫，等劉大媽回頭時，男子已經表情「痛苦」，指着自己手說小狗搶他手中腸仔吃，還咬傷他的手，要求賠錢。男子收錢後迅速登上緊隨其後的白色私家車離去。

警方發現白色私家車是租用，本月3日跟據線索在順義區拘捕疑犯姓馮和姓許疑犯。兩人供稱，在北京1個多月以用「碰瓷」遛狗人的手法，得手20多次。他們選擇早上7時或傍晚6時的遛狗高峰時段，針對單獨帶着小型犬的中老年人，發現目標後會假裝逗狗玩，然後踢狗一腳，狗吠叫，再讓事主看事先準備好的傷口，敲詐醫療費。

警方提示，市民帶狗出街一定要牽繩，並將愛犬控制在自己視野內，遇到路人能夠及時拉住，減少與他人產生糾紛的機會。

（北京日報）

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