【華為孟晚舟案】法庭文件：孟晚舟拘押期間高血壓送院　女兒將赴加上學盼准保釋 (12:57)

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周日（9日）披露的法庭文件指出，46歲孟晚舟在書面誓辭中表示，她是無辜的，如果她真的被引渡到美國受審，她會在庭上抗辯。孟又說，自己和溫哥華有長達至少15年的聯繫，在當地擁有多處重要物業。另外，她若獲准保釋，她的家人也會留在溫哥華，而其夫正計劃帶他們的女兒到當地，讓女兒於案件審訊期間在當地上學。

法庭文件又指出，華為稱該公司在伊朗的運作是嚴格遵從美國和歐盟適用的法律、規定和制裁措施。另在2013年一份公司報告中，華為稱每天和美國當局溝通，以獲取關乎貿易協議的「專業指引」。

本身是華為創辦人任正非女兒的孟晚舟，本月1日在溫哥華被捕，美國指控她就華為控制一間公司和伊朗交易事宜，誤導數間銀行，令這些銀行可能違反美國禁令。美國要求引渡孟晚舟到當地受審。

加拿大卑詩省最高法院當地時間上周五（7日）舉行保釋聆訊，但未有裁決，聆訊將在當地時間10日早上10時（本港11日凌晨2時）繼續。

（路透社）

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