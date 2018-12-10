歹徒圖闖孟晚舟溫哥華物業　警調查暫無人被捕 (08:28)

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警方於當地時間周日（9日）凌晨5時30分（香港時間周日晚上9時30分）接到報案，溫哥華登巴（Dunbar）西28街（West 28th Avenue）一個住宅被多人闖入。疑犯被屋內人撞見後逃去。案中沒有人受傷，亦無人被捕。警方已到場搜集證據，但未提供進一步消息。

孟晚舟夫婦於溫哥華擁有兩棟位於豪宅區的物業，疑被闖入的房屋於2008年購入；另一棟位於Matthews Ave的物業則於2016年購入。

另根據溫哥華《太陽報》報道，該報曾到訪兩人位於登巴區的物業，當時無人回應，但鄰居均表示曾見過孟晚舟在附近出現。

孟晚舟當地時間本月1日在溫哥華被捕，美國政府指控她對多間金融機構作出不實陳述，屬欺詐罪，要求引渡她到美國受審。加拿大法院上周五（7日）就孟的保釋申請展開聆訊，但暫無裁決，周一（10日）繼續聆訊。

（世界日報/環球新聞）

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