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【短片】帶領少年零度下赤膊跑　北京「本色男兒俱樂部」惹爭議 (17:26)

內地三大官媒新華社、《人民日報》及《解放軍報》今年9月4日一同發文，斥當今中國男性青年「娘炮」之風誤國，社會輿論一片熱議。而昨日北京有一個名為「本色男兒俱樂部」的教育機構，聲稱為鍛煉學員意志，竟帶領多名少年在零下10度嚴寒下赤膊跑，做法引起網民爭論。

網上片段所見，機構學員皆是男性少年，他們上身未有穿着任何衣服，僅下身穿着一條長褲，頭上則扎住印有「男子漢」字樣的黑色頭巾。他們在家長和機構導師帶領下，冒着寒風於朝陽區奧林匹克森林公園裏赤膊跑一公里。有記者訪問了數名參與活動的少年，對方表示「不冷」、「沒什麽感覺」。

創辦「本色男兒俱樂部」的體育教練唐海岩表示，有關活動一年一度，是為了鍛煉學童的男子漢精神，讓學童遭遇困難和障礙時，主動努力地克服困難。他表示，活動是在學童身體能接受情況下進行，而他亦有安排薑湯等飲品暖身，強調學童和家長們都是自願參加，他不收取任何費用。至於現場家長則稱，他們是與子女們商量後才決定參與。

唐海岩又強調，他對「消滅娘炮」一類爭議不感興趣，稱創立機構的目的不但是為了訓練學童的男性陽剛形象，還有禮儀、責任感、紳士風度等等。

（澎湃新聞/紐約時報中文網）

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