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【華為孟晚舟案】兩大官媒轟加政府　環時：嚴重侵犯人權　新華社：法理情不容 (10:20)

華為首席財務官（CFO）孟晚舟日前在加拿大被捕，當地時間周五（7日）上午出席保釋聆訊，現仍還押，事件觸發中加兩國外交風波。兩大中國官媒新華社和《環球時報》發表評論文章，批評加拿大政府侵犯中國公民人權。

新華社文章以〈中國公民合法權益不容侵犯〉為題，稱「從法律上講，孟晚舟並未違反加拿大法律」，又說事件「無論是按屬地還是屬人原則，加拿大當局都無權過問」，批評加拿大政府偏信美國一面之詞拘捕孟晚舟，於法於理於情不容，並形容美國行徑為「長臂管轄」，斥加拿大是「置國際規則於不顧，唯美國馬首是瞻，為美國的霸道做法埋單」。

新華社文章強調，未經審判定罪下就把孟晚舟作為重刑犯對待，是對當事人「極大羞辱」和「人格不尊重」，又稱孟晚舟有高血壓和睡眠問題，今年5月剛做了頸部手術，加方卻無相應人道主義安排，認為是開了危險先例。

文章最後呼籲加拿大立即釋放孟晚舟，警告如不然將造成嚴重後果，加拿大須負上全責。

《環時》則以〈加拿大粗暴對待孟晚舟嚴重侵犯人權〉為題，批評加拿大為未經審判定罪之人下手銬腳鐐，是對事主人權人格的踐踏和侮辱，「未加審判定罪就對她（孟晚舟）手銬腳鐐加身，尤其令高度關心此事的中國公眾難以置信。加拿大不是一個講法制、重人權的國家嗎？他們怎麼會幹出這種像是只有野蠻國家才會有的行徑呢？」

文章又指，中國社會絕對不會接受加拿大政府做法，「很多中國公眾會因此給加（國）記一筆重帳，大家一定會要求中國政府嚴厲制裁加拿大」。

（新華社/環球時報）

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相關字詞﹕華為 孟晚舟 加拿大 新華社 環球時報 編輯推介

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