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解放軍方學者：美艦若再闖南海　就將其撞沉 (23:07)

《環球時報》2019年會今日在北京召開，多名與會的前軍方高層及國際關係學者，均表示未來南海及台海形勢不容樂觀。其中軍方鷹派人物、原南京軍區副司令員王洪光中將明確表示，南海「暗流湧動」，台海則「火山即將爆發」。另一鷹派軍方學者戴旭談及美軍在南海「航行自由」時則表示，他曾向海軍建議，若美軍艦再闖南海，就將其撞沉。

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據環球網報道，南京大學南海研究協同創新中心執行主任朱鋒指，東盟國家對南海主權申索的「法律化」操作與推動，並沒有改變；目前跟中國處於「蜜月期」的菲律賓，未來肯定會跟中國再提仲裁問題。此外，美國在南海的行動亦更頻繁，「奧巴馬任內，美軍艦在南海『自由航行』只有4次，但特朗普上台至今已有9次，此外也出現多國化態勢。」

原南京軍區副司令員、中將王洪光表示，中美關係在經濟、政治和軍事等互為敵對，對美國來說，台灣總統蔡英文是最好的抓手（着力點），「所以台灣海峽很容易發生衝突，只是大小而已。」

海洋安全與合作研究院院長戴旭則認為，台海局勢緊張只會加快「武統」。至於美國的「航行自由」行動，戴旭就指，是對中國的挑釁及對主權的干涉，「中國軍艦攔美艦時很多人害怕，我不知道害怕什麼。我當時跟他們（海軍）說，美國軍艦再到這個地方，建議兩條軍艦，一條攔住它，一條撞沉它。在我們的領海，不允許美國的軍艦橫行。」

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