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山東村民跪拜「神高粱」　警拘70歲疑犯指斂財4萬元 (17:47)

山東菏澤市孫莊村一株高粱因長到5.7米高，被稱為「神高粱」，引來不少人前來舉香跪拜，當地警方其後指為「迷信」，拔除這株高粱。區政府辦公室昨晚在微博公布，事件上有人「編造了荒唐故事，蠱惑周邊部分群眾燒香磕頭跪拜，借機斂財」，警方已拘捕黃姓的主要涉事人。有內地傳媒引述民警指，疑犯年屆70，該「神高粱」原位於其家地，今次靠群眾的迷信，斂財4萬元人民幣。

這株長在農田的「神高粱」高5.7米，早前一度獲村民保護起來，周圍地面上插有火燭貢香，有人跪拜祈福。高粱附近還出現售賣香火的攤販，枱上擺滿了面值不等的「香火錢」。有村民指，燒香祭拜是祈求「神樹」為自己帶來祝福。

事件引來當地官方注意，定陶區仿山鎮周一（3日）派人到場，勸離參觀群眾，拆除香爐、貢品桌、臨時建築及防護欄，並鏟除這株高粱；惟其後仍有慕名而來的人祈福，偶爾還傳出爆竹聲。

定陶區政府辦公室昨晚指，警方已拘捕王姓的主要涉事者，並正追捕其他疑犯。有民警表示，被捕人70歲，高粱生長於其家地，他以此迷信共斂財4萬元人民幣，又指前往祭拜的還包括外地人。

（人民網/梨視頻）

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