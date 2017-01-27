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iPhone發微博撐中興華為捱批　環時總編嘆「被迫」用蘋果　因難適應華為系統 (11:28)

美澳紐早前以國家安全為由，禁止5G網絡使用中國電訊巨華為的設備，日本昨傳出將禁止政府採購華為及中興通訊電訊設備。內地《環球時報》總編輯胡錫進今在北京舉行的該報年會開幕禮上致辭，回應了內地網民批評他在美國「封殺」中興時仍使用iPhone一事，表示自己曾嘗試放棄iPhone、試用華為手機，但發現不能適應其操作系統，於是「被迫堅持用iPhone」。

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胡錫進指出，美國在今年4月「封殺」中興，他當時很激動並在微博發文，獲許多人「讚好」，但有網民指摘他是使用iPhone發文，「我當時很生氣，覺得自己應該放棄iPhone，改用中興或華為」。他自言其後曾試用別人的華為手機，但適應不了其操作系統，被迫堅持用iPhone。

直至華為首席財務官（CFO）孟晚舟本月1日在加拿大被捕，胡錫進指自己再發微博支持華為時，許多網民再責罵他使用iPhone發文。他說，「至少在沒有人找我做廣告的前提下，我還是繼續用iPhone」，並認為在現時中國有大量對外貿易順差之際，「我們不應該再歧視外國品牌，應當讓中外產品獲得更加公平的競爭環境」，「更何況，我這個蘋果手機應該還是在中國生產的，它裏面融合着中美兩國的共同利益」。

（環球時報）

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相關字詞﹕華為 中興 胡錫進 環球時報 孟晚舟 蘋果 中美貿易戰 編輯推介

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