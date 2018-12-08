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【華為孟晚舟案】保釋聆訊本港時間周二凌晨繼續　孟晚舟還押 (09:26)

日前在加拿大被捕的華為首席財務官（CFO）孟晚舟，當地時間周五（7日）上午在溫哥華的卑詩省最高法院出席保釋聆訊。經過近6小時控辯雙方陳辭，法官未有裁決，押後至下周一（10日）早上10時（本港11日凌晨2時）繼續聆訊，孟晚舟須要還押。

代表加拿大政府的檢察官John Gibb-Carsley指孟晚舟涉嫌「串謀詐騙多間金融機構」，一旦罪成將會判囚超過30年，而她和加拿大沒有聯繫，且有巨額財富和政治人脈，有潛逃高風險，要求法庭拒絕其保釋申請。

不過，孟晚舟的代表律師David Martin指出，孟晚舟的聲望令她不可能違反法庭命令，「你可以信任她」。律師指孟晚舟愛她的父親，即華為創辦人任正非，而潛逃將會羞辱其父和令他尷尬。

檢方稱，孟晚舟向多間美國銀行否認華為和總部設在香港的子公司SkyCom（星通）有直接關聯，但事實上「華為就是SkyCom」，而SkyCom被指自2009年至2014年和伊朗交易，違反美國和歐盟禁令。

美國政府有60天時限提出正式引渡要求，屆時加拿大法官將會考慮理據是否充足，之後就由加拿大司法部門決定是否把孟晚舟引渡到美國。

(路透社/法新社)

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