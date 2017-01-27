【華為孟晚舟案】孟晚舟出庭　被指藉香港公司SkyCom和伊朗交易　檢方要求拒保釋 (08:39)

【08:03】日前在加拿大被捕的華為首席財務官（CFO）孟晚舟當地時間周五（7日）上午在溫哥華出席保釋聆訊，代表加拿大政府的檢察官指孟晚舟涉嫌「串謀詐騙多間金融機構」，且一旦罪成將會判囚超過30年，因此要求法庭拒絕其保釋申請。

另外，法庭解除早前孟晚舟要求的報道禁令。

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46歲的孟晚舟是華為創辦人任正非之女。本港時間周六（8日）凌晨2時許，她抵達卑詩省最高法院，法院外擠滿記者。她透過翻譯，和兩名委任律師交談。

檢方稱，孟晚舟向多間美國銀行否認華為和總部設在香港的子公司SkyCom（星通）有直接關聯，但事實上「華為就是SkyCom」，而SkyCom被指自2009年至2014年和伊朗交易，違反美國和歐盟禁令。

檢方指孟晚舟自從察覺被調查之後，一直避開美國，而她和加拿大沒有聯繫，且有巨額財富和政治人脈，因此有潛逃風險。

法庭文件透露，美國紐約法庭早在今年8月22日已發出針對孟晚舟的拘捕令，而美方在11月29日知悉孟晚舟將由香港搭機取道溫哥華前往墨西哥，結果12月1日在美方要求下，她在加拿大被捕。美國正向加拿大要求引渡孟晚舟。

（法新社/路透社/中央社/世界日報）

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