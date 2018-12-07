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傳日政府禁買華為、中興電訊設備　中國外交部：嚴重關切 (18:31)

日本《讀賣新聞》報道，日本將禁止政府採購華為及中興通訊電訊設備，以阻止情報泄漏及網絡攻擊，預計最快下周一（10日）修改內部採購規定。中國外交部發言人耿爽今午在例行記者會表示，「嚴重關切」有關報道，稱中日經貿合作本質是互利共贏，華為和中興長期在日本合法經營，希望日方為當地營運的中國企業，提供公平的競爭環境，不要做出有損雙方互信和友好合作的事情。

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《讀賣新聞》引述日本政府一名知情人士表示，當局不太可能明文列出華為和中興兩家公司，以避免激怒中國政府，惟華為和中興的電信設備將被禁用。日本政府目前有部分手機及半導體，仍然使用中興及華為產品。日本首席政府發言人對此拒絕評論，但指日本於包括網絡安全在內的廣泛領域，與美國保持密切溝通。

耿爽在今午的記者會上被問及有關報道時稱，中國外交部嚴重關切報道，中國政府一貫鼓勵中國企業按照市場原則和國際規則，在遵守當地法律的基礎上，開展對外友好合作，強調華為和中興都是長期在日本合法經營。

美國、澳洲及新西蘭早前以國家安全為由，禁止5G網絡使用華為設備；華為過去一直堅稱北京當局沒有干預業務。英國國營的「英國電訊」（BT Group）日前亦表示，該國正將華為的設備，從現有的3G和4G核心行動業務中移除，並在之後的主要電訊網路中，不會在核心部分使用華為設備。

（路透社/環球網）

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