天津大學開「減肥課」　達標獲2學分BMI下降有獎 (17:43)

天津大學體育部副教授劉廣鴻表示，學校設立21天「燃燒我的卡路里」課程，是為了幫助有需要的學生，養成健康生活和健身的習慣。課程內容有三方面：體育鍛煉、膳食建議，和心理健康輔導。

課程並沒有要求一定要減多少體重，但學生必須參與全部課程，並照課程的安排飲食及訓練。課程結束時，體重降低兩個百分點或以上的學生可得2個學分，學校還會根據他們BMI的下降程度頒發獎品，如單車、健身器材和游泳卡等，學生獲獎率高達70%。

不過，並非所有同學都可以報讀這課程。課程首期只收20名學生，選課者必須滿足以下其中一個條件：BMI在26或以上；腰圍超標（男生在85厘米或以上，女生在80厘米或以上）；超過標準體重的10%；體脂率超標（男生超標25%、女生超標35%）。

校方周二（4日）公布課程後，12小時內就已經有46名學生報名，至今就有60多人報名。劉廣鴻指，「很多孩子並沒有達到肥胖的程度，但也有意願來參加這個課程。」報名學生接下來需接受面試，通過面試者下周一（10日）將開始上課。

除天津大學外，南京農業大學早在2015年，便針對校內肥胖學生開設「運動減脂課」，3年來，參與學生人均減重5公斤，有些體重嚴重超標的學生，會連續幾個學期選修這課程，減磅最多的一人，用兩年時間就減了26公斤。

(澎湃新聞)

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