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收生與家居面積掛鈎？　深圳一小學惹批評被勒令撤通告 (10:58)

深圳一間小學早前發告示，指入學申請者的住宅面積若小於50平方米，將被限制入讀，引來家長擔憂，亦有律師指這做法侵犯平等教育權。在深圳教育局的要求下，校方已撤下告示。教育局為事件引起家長擔憂致歉。

深圳市螺嶺外國語實驗學校日前發布通告稱，由2019年開始，入學申請者的住宅面積若小於或等於30平方米，須買樓及實際居住滿6年以上；住宅面積大於30平方米而小於或等於50平方米，須買樓及實際居住滿4年以上；住宅面積大於50平方米，須買樓及實際居住滿1年以上。

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該校這項新入學要求在網上引發熱議，亦引起家長擔憂。京師律師事務所雷國亞律師認為，該校做法是限制清貧家庭和孩子選校，侵犯兒童的平等受教育權和平等擇校權。

深圳市羅湖區教育局昨天（6日）發聲明，稱已於前天（5日）要求螺嶺外國語實驗學校撤下有關告示，並對此致歉。螺嶺外國語實驗學校昨日凌晨於其官網上宣布決定取消及撤下告示。

羅湖區教育局在今年1月30日發布「學位預警」，預測2018年羅湖區小一、中一適齡兒童繼續大幅增加，公辦學校學位不足，因此深圳戶籍在羅湖區臨時買樓、租屋（不滿1年，截止時間為當年3月31日）不保證就近入學；非深圳戶籍者更不獲提供公辦學位。據報道，螺嶺外國語實驗學校（含湖貝校區）曾被列入「學位特別緊張」小學名單。

(北京青年報)

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