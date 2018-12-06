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【短片】山東驚現5.7米「神高粱」　村民燒香跪拜 (16:48)

山東菏澤孫莊一株高粱因長到5.7米高，被村民稱為「神高粱」，眾人紛紛舉香跪拜。當地警方表示，已向群眾解釋是「迷信」，已將高粱拔除。

內地網傳片段所見，這株長在農田的高粱高5.7米，被當地村民們稱為「神高粱」。村民將高粱保護起來，周圍地面上插有火燭貢香，不少村民們跪拜祈福。附近還出現售賣香火的攤販，枱上擺滿了面值不等的「香火錢」。村民解釋，這株高粱是「神樹」，燒香祭拜是祈求「神樹」為自己帶來祝福。

孫莊村民賈全義稱，這株高粱是該村一名村民在今年春天種下，一直長得比較粗壯。小麥播種時，高粱還沒有成熟。由於高粱長在路邊且不妨礙播種，就沒有移除，豈料高粱一直長到現在都沒有枯萎。

村民祭拜高粱一事在網上廣泛流傳，引起當地官方注意。今日（6日）12時，山東菏澤市定陶區公安局仿山派出所的工作人員稱，高粱現已被鏟除，「本周一的時候，鄉里的書記和派出所所長帶着工作人員，開着挖掘機把高粱鏟除了。我們也跟群眾們解釋了，這是迷信，讓他們不要去跪拜。」

高粱雖被拔除，但在高粱被拔除後留下的土坑附近，仍有慕名而來的人在祈福，偶爾還有爆竹聲傳出。

（新京報/大眾網）

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