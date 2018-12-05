江蘇男割包皮　醫生手術中加價5倍　院方：沒違規 (12:01)

王先生於今年10月7日，在網上向連雲港九龍醫院諮詢「包皮環切手術」，當時院方醫生告訴他，全部費用約1000元左右，他便決定到這間醫院做手術。

王正接受手術，下體被切開一個口時，主刀醫生突然說有細菌，需要微創處理一下。王起初拒絕，但主治醫生也來勸他。之後，王在下體被麻醉的情況下，走下手術台，隨主治醫生到辦公室，「他拿了一張價格表給我，我看過後表示不做。主治醫生沒說話，我就又回到了手術室」。

回到手術台後，主治醫生又拿項目表走上前，「一開始跟我說6000多塊錢，又說給我打個折，3000多塊錢。我當時已經躺在手術台上了，也不敢怎麼樣」，而且王看見主刀醫生和主治醫生態度不是很好，便不敢拒絕。

最後手術一共花了5000多元，包括518元的「包皮環切術」，及一項新加項目、3200元的「陰莖病灶清除術」。

事後，王兩次找院方溝通，希望院方解釋新加的手術項目，並退還這項目的3200元費用，但始終沒有結果。

連雲港九龍醫院的張副院長回應傳媒查詢，指王是正常就診，醫生沒有違規加價，但院方之後仍會調查手術室閉路電視片段，如果證實醫生在手術期間要求加價，會全額退還相關費用。

(荔枝新聞)

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