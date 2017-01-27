裕隆CEO嚴凱泰病逝　終年54歲　賴清德馬英九哀悼 (08:32)

台灣汽車生產企業裕隆集團董事長兼執行長嚴凱泰昨日傍晚因食道癌病逝，終年54歲。行政院長賴清德表達悼念，感謝裕隆集團對台灣貢獻良多，願嚴凱泰安息。前總統馬英九表示非常震驚與不捨，並對嚴凱泰家屬致以最深哀悼。
嚴凱泰遺孀陳莉蓮昨晚發表公開信，表示「他（嚴凱泰）未竟的使命，我要帶領大家一起完成，我們一起加油！」裕隆集團的新聞稿指出，家人將遵照嚴凱泰遺願：不發訃文、不辦公祭、不設靈堂，並懇辭花禮，敬辭來自各界的致意。
嚴凱泰的父親為裕隆集團創辦人嚴慶齡。嚴凱泰24歲學成返回台灣，進入裕隆集團，從1989年起在裕隆汽車擔任副總經理，之後一直在裕隆擔任要職。
嚴凱泰2016年曾因上呼吸道腫瘤入院治療，並切除腫瘤，病情好轉後卻再度復發。今年6月以「腳傷」為由在股東會告假，最後一次公開露面是去年底的台北車展。
裕隆集團版圖橫跨工業、電子、金融，旗下的上市公司有裕隆汽車、裕隆日產汽車（裕日車）、中華汽車、嘉裕西服、華晶科技等，未上市公司也有新安東京海上產物保險、台元紡織及華創車電等。嚴凱泰只擔任裕隆、裕日車、中華汽車3間上市公司董事長，其他公司均交由專業經理人打理。
(自由時報/東森新聞/ETtoday新聞雲/中央社)
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