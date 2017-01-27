裕隆CEO嚴凱泰病逝　終年54歲　賴清德馬英九哀悼 (08:32)

嚴凱泰遺孀陳莉蓮昨晚發表公開信，表示「他（嚴凱泰）未竟的使命，我要帶領大家一起完成，我們一起加油！」裕隆集團的新聞稿指出，家人將遵照嚴凱泰遺願：不發訃文、不辦公祭、不設靈堂，並懇辭花禮，敬辭來自各界的致意。

嚴凱泰的父親為裕隆集團創辦人嚴慶齡。嚴凱泰24歲學成返回台灣，進入裕隆集團，從1989年起在裕隆汽車擔任副總經理，之後一直在裕隆擔任要職。

嚴凱泰2016年曾因上呼吸道腫瘤入院治療，並切除腫瘤，病情好轉後卻再度復發。今年6月以「腳傷」為由在股東會告假，最後一次公開露面是去年底的台北車展。

裕隆集團版圖橫跨工業、電子、金融，旗下的上市公司有裕隆汽車、裕隆日產汽車（裕日車）、中華汽車、嘉裕西服、華晶科技等，未上市公司也有新安東京海上產物保險、台元紡織及華創車電等。嚴凱泰只擔任裕隆、裕日車、中華汽車3間上市公司董事長，其他公司均交由專業經理人打理。

(自由時報/東森新聞/ETtoday新聞雲/中央社)

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