【女生遊台遇害】台方三度要求司法互助無回應　發通緝令籲香港遣送疑犯 (23:10)

士林地檢指，潘父因遍尋女不果向香港警方報案，並於今年3月11日來台求助，兩天後，檢警隨即在捷運竹圍站附近發現已懷孕13周的潘女遺體，經釐清案情，鎖定陳同佳涉嫌重大，並認定他來台前已計劃殺人。然而陳同佳早已躲回香港，而士林地檢雖於3月及4月兩度向香港政府提出司法互助請求，但未獲任何音訊；今年7月，士林地檢再度致函香港，告知掌握證據或情報，表達香港若提出司法互助請求，台灣將給予協助，無奈仍未獲回應。

士林地檢表示，檢察官考量人命關天，不應放棄任何追訴陳同佳的機會，且潘父多次向士林地檢表示，希望台灣向香港政府請求移送來台接受追訴及審判，因此，今天正式透過法務部向香港政府請求將陳同佳遣送來台受審。

士林地檢認為，保障人權、維護公義均是人類普世價值，同時是檢察官天職，一條年輕珍貴生命遭受殘酷冷血殺害，導致受害人家屬心痛，士林地檢實在不願見到真兇因跨境藩籬的隔閡而逍遙法外，盼台港能克服法制差異，找尋合作辦案的出路，遣送陳同佳來台受審，並回應士林地檢所提的司法互助請求。

（士林地檢署）

其他報道：火車行駛期間伸頭出外 英女頭部受嚴重撞擊斃命

其他報道：【集體回憶】日本「Call機」明年9月走進歷史

其他報道：美國星巴克再陷歧視風波 亞裔退役軍人遭職員歧視