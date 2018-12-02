內地大學生書法展　網民揭作品涉抄襲 (16:18)

涉事作品共有3幅，分別來自陝西咸陽師範學院、遼寧鞍山師範學院和江西贛州師範高等專科學校。其中，來自鞍山的喬同學，被指抄襲的是河南書法家協會會員秦朋的《蘭亭詩》，秦朋的原作曾入展第6屆蘭亭獎，備受好評。

至於來自咸陽的宋同學，則被指抄襲中國書法家協會會員羅小平的《苦瓜和尚語錄》。羅小平接受傳媒訪問時，表示已經了解事件，並已通知協會處理。至於宋同學本人，有傳媒嘗試致電查詢，對方不但未作回應，更將記者電話列入通訊錄黑名單。

贛州的溫同學，則被指抄襲河南書法家協會會員趙廷山的《篆書孟浩然詩三首》。值得一提的是，趙廷山有關作品，已在2015年被中國書法家協會認定為抄襲另一名書法家的作品。

內地律師指，書法作品受《著作權法》保護，若臨摹是出於精確複製，且用於商業用途，則構成侵權。根據規定，剽竊他人作品，需承擔停止侵害、消除影響、賠禮道歉和賠償損失等民事責任。

（北京青年報）

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