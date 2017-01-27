【習特會．短片】習近平：合作是雙方最好選擇　特朗普：期望達成一些好事 (08:23)

新華社報道，國家主席習近平開始時說，中美作為兩個大國，都有重要影響，在促進世界和平和繁榮方面共同肩負重要責任，合作是雙方最好的選擇；又稱願與美國總統特朗普在共同關心的問題交換看法，以規劃下一階段中美關係。

路透社則報道，特朗普表示，希望中美能在貿易問題上「達成一些好事（achieve something great）」；又指他與習近平間的「良好關係（incredible relationship）」，是雙方在貿易問題上取得進展的重要因素。

另外，特朗普又提及將派遣空軍一號前往得州休斯敦，把已故總統老布殊的靈柩移送至華府，以讓公眾瞻仰。

據報，整場峰會歷時2個半小時，其間雙方共晉晚餐。會後，雙方政府暫未發表任何正式評論，不過與會的白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，兩人會議順利；而內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter發帖，稱根據消息人士透露，習特會過程良好，雙方已達成了某些共識。

（新華社/路透社）

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