澳洲研究所涉竄改台灣學者論文圖表　台灣海峽變「中華台北海峽」 (16:21)

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林殿順是中央大學地球科學學系副教授。他在昨日傍晚6時許的fb帖文指出，澳洲全球碳封存研究所（Global CCS Institute）竄改他發表的論文圖表，結果「Taiwan Island（台灣島）變成Chinese Taipei island（中華台北島），Taiwan Strait（台灣海峽）變成Chinese Taipei Strait（中華台北海峽）」；圖片說明中的「Taiwan region」（台灣地區），亦被改成「Chinese Taipei region」（中華台北地區）。

林批評這是「政治干預學術」，故去信研究所董事長抗議，指研究所「蓄意」（intentionally）將「台灣」改成「中華台北」，「對台灣人來說是荒謬、不公平和不能接受」。他並表明，若研究所不將這些「錯誤和不適當的文字」移除，會考慮停止再與研究所交流。

林殿順在帖文附上圖表原版本及被改版本的截圖，和相關網頁連結。《明報》記者今午3時許查看有關連結，發現只餘原版、即寫有「Taiwan」的連結有效，被改版本的連結則已經失效。

（林殿順fb/中央社）

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