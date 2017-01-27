【網上熱話】廣西樓盤裸模變人肉展板　警接報調查　網民斥「賺錢沒底線」 (09:34)

據短片內容，該樓盤名為「南站新城」，發展商請來數名女模特兒裸露上半身，變身人肉展板，胸前彩繪「南站新城」 4個字，背部則有不同戶型的待售單位標號及平面圖。

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內地傳媒「北京時間」報道，樓盤位於廣西壯族自治區南寧市江南區，又引述發展商員工昨午稱，網傳短片和圖片是該樓盤昨日開售現場活動的情景，但活動已經結束。「澎湃新聞」亦引述多名銷售人員稱，視頻屬實，活動是公司策劃部策劃，屬於樓盤宣傳的熱身活動。

「北京時間」記者向南寧市江南區有關部門反映此事，江南區工商局商標廣告股負責人回應稱，已注意並核實了網傳情況，按目前情況看，該營銷活動沒有虛假宣傳、誇大其詞，並不屬於虛假廣告，至於是否低俗涉及色情，則由警方查處界定。另外，江南區住建局和工業園區管委會則表示，此事不歸其管理，建議向轄區街道辦事處反映。

「北京時間」記者再向該項目轄區派出所和街道辦查詢，對方回應稱將赴現場調查了解情況。

事件在網上引起熱議，大部分意見批評樓盤宣傳手法低俗及侮辱女性，「為了錢毫無廉恥，沒有了底線」、「純屬對婦女的侮辱」、「中國的商人為了賺錢，已經沒有了道德底線了」、「垃圾地產商」，也有網民調侃道：「你還別說，還真達到廣告效應了」。

(澎湃新聞/微博)

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