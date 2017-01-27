【網上熱話】廣西樓盤裸模變人肉展板　警接報調查　網民斥「賺錢沒底線」 (09:34)

內地互聯網昨天熱傳一段短片，顯示廣西一個樓盤以半裸模特兒胸前及背部畫上樓盤名稱及單位平面圖，以廣招徠，卻引來網民一面倒斥責「惡俗」，當地工商局稱事件不屬於虛假廣告，但是否涉及色情，須由警方查處界定；警方則指將赴現場調查了解情況。
據短片內容，該樓盤名為「南站新城」，發展商請來數名女模特兒裸露上半身，變身人肉展板，胸前彩繪「南站新城」 4個字，背部則有不同戶型的待售單位標號及平面圖。
內地傳媒「北京時間」報道，樓盤位於廣西壯族自治區南寧市江南區，又引述發展商員工昨午稱，網傳短片和圖片是該樓盤昨日開售現場活動的情景，但活動已經結束。「澎湃新聞」亦引述多名銷售人員稱，視頻屬實，活動是公司策劃部策劃，屬於樓盤宣傳的熱身活動。
「北京時間」記者向南寧市江南區有關部門反映此事，江南區工商局商標廣告股負責人回應稱，已注意並核實了網傳情況，按目前情況看，該營銷活動沒有虛假宣傳、誇大其詞，並不屬於虛假廣告，至於是否低俗涉及色情，則由警方查處界定。另外，江南區住建局和工業園區管委會則表示，此事不歸其管理，建議向轄區街道辦事處反映。
「北京時間」記者再向該項目轄區派出所和街道辦查詢，對方回應稱將赴現場調查了解情況。
事件在網上引起熱議，大部分意見批評樓盤宣傳手法低俗及侮辱女性，「為了錢毫無廉恥，沒有了底線」、「純屬對婦女的侮辱」、「中國的商人為了賺錢，已經沒有了道德底線了」、「垃圾地產商」，也有網民調侃道：「你還別說，還真達到廣告效應了」。
(澎湃新聞/微博)