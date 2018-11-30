廣州投資20億人民幣建「海歸小鎮」　盼吸引海外留學人才回流 (14:01)

歐美同學會（中國留學人員聯誼會）近日舉行第七屆年會暨海歸創新創業廣州峰會，宣布將於未來5年在全國建立10個「海歸小鎮」，協助地方發展及國家轉型。首個「海歸小鎮」將建於廣州黃埔區，粵港澳大灣區論壇也將落戶廣東。「海歸小鎮」目標吸引5萬名曾於海外留學的人才進駐發展，以及發展高科技產業，包括生物醫藥等產業。

廣州當局表示，首階段將投入20億元（人民幣，下同）設立基金吸引投資者，希望日後基金規模可達200億元。當局又稱，「海歸小鎮」務求為海歸人員提供國際化及具法治的環境及市場。近年廣州留學回國的人才約12.74萬人，當局相信計劃將可善用人力資源推動廣州發展。

中山大學藥學院名譽院長陳新滋在峰會中表示，粵港澳大灣區擁有5所世界大學排名（QS）前100位的大學，並具良好的法治及營商環境，稱大灣區比其他城市具發展優勢。

中國共產黨第十八次全國代表大會中，總書記習近平提到支持海外留學生回國發展，計劃相信呼應習的講法。

(廣州日報/澎湃新聞/中國網)

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