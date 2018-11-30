吉林漢殺人罪囚23年　多次重審今判無罪釋放　最難過母親死不瞑目 (11:54)

現年50歲的金哲紅（又名金哲宏）至今已被關押23年，據多份判決書表示，金哲宏被指在1995年9月10日，強行與當時20歲的女子發生性關係，因對方表示要到警署告發事件，於是壓倒女子並雙手卡住其頸部致斷氣，隨後用泥土掩埋屍體。吉林市中級人民法院於1996年判金哲紅故意殺人罪成，判死刑及緩刑兩年，剝奪政治權利終身。

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金哲紅不服裁決，多次提出上訴。該案由1995年案發至2000年的5年間，共經歷3次一審、兩次發回重審，金哲紅4度被判處死緩。直至今年5月，他獲悉法院決定再審案件，今早於吉林省高級人民法院獲裁定無罪釋放。

法院指，該案缺乏能鎖定被告作案的相關證據，例如犯案時間、工具和動機均不能確認，而被害人的死亡時間也無法確認，因此沒有達到基本事實清楚，與基本證據確鑿的定罪要求。

金哲紅當庭獲釋，他由律師和兒子陪同步出法院大門。他向在場傳媒表示，最難過的是母親在自己案發後病逝，「我母親病逝的時候是因為我的事情，走的時候沒閉上眼。回去父母墳頭拜祭，這是我目前最想做的事情」。

對於過去23年堅持不懈的申訴，金哲紅說，「出事的時候，我就告誡自己：只要我活着，我就能說清這個事，我沒有殺人。」

對於未來計劃，他指現在最重要是先養好身體，今天就準備回永吉縣老家。辯護律師李金星說，「遲來的正義也是正義」，這是金哲紅多年來第一次露出笑容。

律師又說，負責國家賠償的法官在早上已主動聯繫金哲紅一方。

（新京報/封面新聞/吉林高法微博）

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