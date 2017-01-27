【短片】賀建奎曾上央視「迎十九大」節目　被譽「第三代基因測序儀鼻祖」 (23:00)

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基因測序儀又稱DNA測序儀，是測定DNA片段的鹼基順序、種類和定量的儀器，主要應用在人類基因組測序；人類遺傳病、傳染病和癌症的基因診斷；法醫的親子鑒定；個體識別、生物工程藥物的篩選；和動植物雜交育種等方面。央視在題目為「厲害了我的廣東 賀建奎：世界基因界的新牛人」的節目指出，人類這本基因天書，高矮胖瘦，生老病死，除了外傷，一切疾病都與基因有關。

賀建奎在節目中很自豪地表示，「兩年前回到中國後，許多人都不看好，甚至是我的導師也不認為我能夠在中國把第三代基因測序儀研製出來，結果我成功了」。他說，在研製出來後，一周內就有26家投資人洽談，還有醫院和各種機構紛紛致電要求測試，因為第三代基因測序儀幾乎「每個科室都有用」。國家科技部亦發出相關消息，在國外也引起關注 。

央視在節目中盛讚，稱賀建奎和他的團隊成功將人類基因解碼，還能夠在二代基因測序儀的基礎上，「把價格降了10倍，速度提高了10倍，讓基因測試進入百元時代」。賀建奎也在節目結束時指出，「技術的顛覆性的創新就是這樣，可以分分鐘把前面的巨人航母摧毀掉，但是下一個顛覆性的可以分分鐘把我們幹掉」。

（央視）

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