兩岸
下一篇 上一篇

【短片】賀建奎曾上央視「迎十九大」節目　被譽「第三代基因測序儀鼻祖」 (23:00)

深圳南方科技大學（南科大）副教授賀建奎日前宣布，一對經基因編輯、對愛滋病免疫的女嬰，本月在內地健康誕生，引發學術界倫理爭議。賀建奎在內地基因界小有名氣，更曾被央視作為「喜迎中共十九大」節目專訪對象。當時，賀建奎的團隊成功研製出了第三代的基因測序儀而引起關注，他在節目中被介紹成第三代基因測序儀「鼻祖」。

相關報道：【基因改造嬰】科技部下令暫停賀建奎科研活動　國家衛健委：堅決查處違法行為

基因測序儀又稱DNA測序儀，是測定DNA片段的鹼基順序、種類和定量的儀器，主要應用在人類基因組測序；人類遺傳病、傳染病和癌症的基因診斷；法醫的親子鑒定；個體識別、生物工程藥物的篩選；和動植物雜交育種等方面。央視在題目為「厲害了我的廣東　賀建奎：世界基因界的新牛人」的節目指出，人類這本基因天書，高矮胖瘦，生老病死，除了外傷，一切疾病都與基因有關。

賀建奎在節目中很自豪地表示，「兩年前回到中國後，許多人都不看好，甚至是我的導師也不認為我能夠在中國把第三代基因測序儀研製出來，結果我成功了」。他說，在研製出來後，一周內就有26家投資人洽談，還有醫院和各種機構紛紛致電要求測試，因為第三代基因測序儀幾乎「每個科室都有用」。國家科技部亦發出相關消息，在國外也引起關注 。

央視在節目中盛讚，稱賀建奎和他的團隊成功將人類基因解碼，還能夠在二代基因測序儀的基礎上，「把價格降了10倍，速度提高了10倍，讓基因測試進入百元時代」。賀建奎也在節目結束時指出，「技術的顛覆性的創新就是這樣，可以分分鐘把前面的巨人航母摧毀掉，但是下一個顛覆性的可以分分鐘把我們幹掉」。

（央視）

其他報道：【賊喊捉賊】浙江大媽燒酒被偷制服賊人報警　協助警方調查卻被揭偷車

其他報道：【短片】打麻將槓上開花自摸　47歲重慶婦疑太興奮猝死

相關字詞﹕賀建奎 基因編輯 基因測序儀 基因改造嬰 編輯推介

上 / 下一篇新聞

河北運輸車爆炸釀至少23死22傷　市政府：事緣毗鄰化工廠氣櫃泄漏遇明火
河北運輸車爆炸釀至少23死22傷　市政府：事緣毗鄰化工廠氣櫃泄漏遇明火
李登輝摔傷腦部輕微出血　留醫深切治療部未知何時出院
李登輝摔傷腦部輕微出血　留醫深切治療部未知何時出院
泰媒：中國男芭堤雅拒陪酒女服務　遭酒吧保安打傷
泰媒：中國男芭堤雅拒陪酒女服務　遭酒吧保安打傷
廣州投資20億人民幣建「海歸小鎮」　盼吸引海外留學人才回流
廣州投資20億人民幣建「海歸小鎮」　盼吸引海外留學人才回流
吉林漢殺人罪囚23年　多次重審今判無罪釋放　最難過母親死不瞑目
吉林漢殺人罪囚23年　多次重審今判無罪釋放　最難過母親死不瞑目
【短片】人狗情深　導盲犬公園尋找去世主人半年
【短片】人狗情深　導盲犬公園尋找去世主人半年
台灣放寬陸客存款條件　另限每年最多停留120日
台灣放寬陸客存款條件　另限每年最多停留120日
【基因改造嬰】科技部下令暫停賀建奎科研活動　國家衛健委：堅決查處違法行為
【基因改造嬰】科技部下令暫停賀建奎科研活動　國家衛健委：堅決查處違法行為
【台灣九合一選舉】被指迫走韓國瑜反失高雄　台北農產運銷總經理吳音寧下台
【台灣九合一選舉】被指迫走韓國瑜反失高雄　台北農產運銷總經理吳音寧下台
【台灣九合一選舉】得票逾3%取回保證金　歐巴桑聯盟將組黨
【台灣九合一選舉】得票逾3%取回保證金　歐巴桑聯盟將組黨
【賊喊捉賊】浙江大媽燒酒被偷制服賊人報警　協助警方調查卻被揭偷車
【賊喊捉賊】浙江大媽燒酒被偷制服賊人報警　協助警方調查卻被揭偷車
【短片】打麻將槓上開花自摸　47歲重慶婦疑太興奮猝死
【短片】打麻將槓上開花自摸　47歲重慶婦疑太興奮猝死
李登輝家中跌倒見血　清醒送院
李登輝家中跌倒見血　清醒送院
【馬雲是黨員】環時：中國民營企業家豈止馬雲是黨員　指正常不過
【馬雲是黨員】環時：中國民營企業家豈止馬雲是黨員　指正常不過
河南少女八成皮膚燒傷　父割皮20次供愛女植皮
河南少女八成皮膚燒傷　父割皮20次供愛女植皮
中國西班牙聯合聲明：「一帶一路」促全球合作　反對保護及單邊主義
中國西班牙聯合聲明：「一帶一路」促全球合作　反對保護及單邊主義
【基因改造嬰】46內地律師聯署　促當局追究賀建奎
【基因改造嬰】46內地律師聯署　促當局追究賀建奎
內地「最美通緝犯」成熱話　網民：卿本佳人奈何做賊
內地「最美通緝犯」成熱話　網民：卿本佳人奈何做賊
【短片】半馬選手集體「走捷徑」　主辦單位揭258人違規
【短片】半馬選手集體「走捷徑」　主辦單位揭258人違規
施丹中國行　杭州街頭看大媽麻將　上海車站與和諧號合影
施丹中國行　杭州街頭看大媽麻將　上海車站與和諧號合影
【台灣九合一選舉】丁守中轉軚重提司法驗票　婉拒國民黨贊助
【台灣九合一選舉】丁守中轉軚重提司法驗票　婉拒國民黨贊助
危險品運輸車河北化工廠門口爆炸　引燃周圍車輛　22死22傷
危險品運輸車河北化工廠門口爆炸　引燃周圍車輛　22死22傷
【基因改造嬰】賀建奎南科大辦公室被封　旗下公司稱失聯絡
【基因改造嬰】賀建奎南科大辦公室被封　旗下公司稱失聯絡
河北化工廠附近爆炸22死22傷
河北化工廠附近爆炸22死22傷