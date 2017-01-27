【基因改造嬰】科技部下令暫停賀建奎科研活動　國家衛健委：堅決查處違法行為 (21:40)

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科技部副部長徐南平接受央視採訪時表示，中國是明令禁止，以生殖為目的之人類胚胎基因編輯的臨牀操作。本次基因編輯嬰兒，「公然違反我國的相關法規條例，也公然突破學術界堅守的道德倫理的底線，令人震驚，不可接受」，科技部堅決反對，已經要求相關單位暫停相關人員的科技活動，下一步將客觀調查、依法依規查處。

另外，原衛生部副部長黃潔夫接受《環球時報》專訪時呼籲，中國亟需設立國家層面的生命科學倫理委員會，相關法制建設也應及時跟上。黃潔夫說，上世紀90年代中期，隨着中國器官移植等生命科學技術的快速發展，按照國家的要求，各級醫院成立了倫理委員會，當下各醫院倫理委員會卻存在管理不統一，欠缺准入（access）、認證標準與監管機制。黃潔夫很憂慮：「如果把賀建奎進行這項試驗的醫院的那個倫理委員會成員找來問，我相信沒有幾個是真正懂基因編輯技術。我想他們可能連『CRISPR-cas9』的英文都讀不出來。單憑這些人就通過了倫理審查，能保證安全嗎？」

中國科協常務副主席懷進鵬則稱，會以「零容忍」態度，處置嚴重違背科研道德和倫理的不端行為，取消賀建奎第十五屆「中國青年科技獎」參評資格。

（新華社/央視/環球時報）

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