兩岸
下一篇 上一篇

【基因改造嬰】科技部下令暫停賀建奎科研活動　國家衛健委：堅決查處違法行為 (21:40)

深圳南方科技大學（南科大）副教授賀建奎日前宣布，一對經基因編輯、對愛滋病免疫的女嬰，本月在內地健康誕生，引發學術界倫理爭議，南科大及被指涉事的醫院，均試圖與事件劃清界線。內地科技部周四（29日）表示，已下令暫停相關人員的科研活動；國家衛健委則指，正「依法調查」事件，會堅決查處違法違規行為。

相關報道：【基因改造嬰】港學者斥賀建奎為急切達成果越界　改基因影響或數代後才知

科技部副部長徐南平接受央視採訪時表示，中國是明令禁止，以生殖為目的之人類胚胎基因編輯的臨牀操作。本次基因編輯嬰兒，「公然違反我國的相關法規條例，也公然突破學術界堅守的道德倫理的底線，令人震驚，不可接受」，科技部堅決反對，已經要求相關單位暫停相關人員的科技活動，下一步將客觀調查、依法依規查處。

另外，原衛生部副部長黃潔夫接受《環球時報》專訪時呼籲，中國亟需設立國家層面的生命科學倫理委員會，相關法制建設也應及時跟上。黃潔夫說，上世紀90年代中期，隨着中國器官移植等生命科學技術的快速發展，按照國家的要求，各級醫院成立了倫理委員會，當下各醫院倫理委員會卻存在管理不統一，欠缺准入（access）、認證標準與監管機制。黃潔夫很憂慮：「如果把賀建奎進行這項試驗的醫院的那個倫理委員會成員找來問，我相信沒有幾個是真正懂基因編輯技術。我想他們可能連『CRISPR-cas9』的英文都讀不出來。單憑這些人就通過了倫理審查，能保證安全嗎？」

中國科協常務副主席懷進鵬則稱，會以「零容忍」態度，處置嚴重違背科研道德和倫理的不端行為，取消賀建奎第十五屆「中國青年科技獎」參評資格。

（新華社/央視/環球時報）

其他報道：【賊喊捉賊】浙江大媽燒酒被偷制服賊人報警　協助警方調查卻被揭偷車

其他報道：【馬雲是黨員】環時：中國民營企業家豈止馬雲是黨員　指正常不過

相關字詞﹕基因改造嬰 基因編輯 賀建奎 編輯推介

上 / 下一篇新聞

河北運輸車爆炸釀至少23死22傷　市政府：事緣毗鄰化工廠氣櫃泄漏遇明火
河北運輸車爆炸釀至少23死22傷　市政府：事緣毗鄰化工廠氣櫃泄漏遇明火
李登輝摔傷腦部輕微出血　留醫深切治療部未知何時出院
李登輝摔傷腦部輕微出血　留醫深切治療部未知何時出院
泰媒：中國男芭堤雅拒陪酒女服務　遭酒吧保安打傷
泰媒：中國男芭堤雅拒陪酒女服務　遭酒吧保安打傷
廣州投資20億人民幣建「海歸小鎮」　盼吸引海外留學人才回流
廣州投資20億人民幣建「海歸小鎮」　盼吸引海外留學人才回流
吉林漢殺人罪囚23年　多次重審今判無罪釋放　最難過母親死不瞑目
吉林漢殺人罪囚23年　多次重審今判無罪釋放　最難過母親死不瞑目
【短片】人狗情深　導盲犬公園尋找去世主人半年
【短片】人狗情深　導盲犬公園尋找去世主人半年
【短片】賀建奎曾上央視「迎十九大」節目　被譽「第三代基因測序儀鼻祖」
【短片】賀建奎曾上央視「迎十九大」節目　被譽「第三代基因測序儀鼻祖」
台灣放寬陸客存款條件　另限每年最多停留120日
台灣放寬陸客存款條件　另限每年最多停留120日
【台灣九合一選舉】被指迫走韓國瑜反失高雄　台北農產運銷總經理吳音寧下台
【台灣九合一選舉】被指迫走韓國瑜反失高雄　台北農產運銷總經理吳音寧下台
【台灣九合一選舉】得票逾3%取回保證金　歐巴桑聯盟將組黨
【台灣九合一選舉】得票逾3%取回保證金　歐巴桑聯盟將組黨
【賊喊捉賊】浙江大媽燒酒被偷制服賊人報警　協助警方調查卻被揭偷車
【賊喊捉賊】浙江大媽燒酒被偷制服賊人報警　協助警方調查卻被揭偷車
【短片】打麻將槓上開花自摸　47歲重慶婦疑太興奮猝死
【短片】打麻將槓上開花自摸　47歲重慶婦疑太興奮猝死
李登輝家中跌倒見血　清醒送院
李登輝家中跌倒見血　清醒送院
【馬雲是黨員】環時：中國民營企業家豈止馬雲是黨員　指正常不過
【馬雲是黨員】環時：中國民營企業家豈止馬雲是黨員　指正常不過
河南少女八成皮膚燒傷　父割皮20次供愛女植皮
河南少女八成皮膚燒傷　父割皮20次供愛女植皮
中國西班牙聯合聲明：「一帶一路」促全球合作　反對保護及單邊主義
中國西班牙聯合聲明：「一帶一路」促全球合作　反對保護及單邊主義
【基因改造嬰】46內地律師聯署　促當局追究賀建奎
【基因改造嬰】46內地律師聯署　促當局追究賀建奎
內地「最美通緝犯」成熱話　網民：卿本佳人奈何做賊
內地「最美通緝犯」成熱話　網民：卿本佳人奈何做賊
【短片】半馬選手集體「走捷徑」　主辦單位揭258人違規
【短片】半馬選手集體「走捷徑」　主辦單位揭258人違規
施丹中國行　杭州街頭看大媽麻將　上海車站與和諧號合影
施丹中國行　杭州街頭看大媽麻將　上海車站與和諧號合影
【台灣九合一選舉】丁守中轉軚重提司法驗票　婉拒國民黨贊助
【台灣九合一選舉】丁守中轉軚重提司法驗票　婉拒國民黨贊助
危險品運輸車河北化工廠門口爆炸　引燃周圍車輛　22死22傷
危險品運輸車河北化工廠門口爆炸　引燃周圍車輛　22死22傷
【基因改造嬰】賀建奎南科大辦公室被封　旗下公司稱失聯絡
【基因改造嬰】賀建奎南科大辦公室被封　旗下公司稱失聯絡
河北化工廠附近爆炸22死22傷
河北化工廠附近爆炸22死22傷