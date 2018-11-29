【馬雲是黨員】環時：中國民營企業家豈止馬雲是黨員　指正常不過 (12:39)

社評題為＜中國民營企業家，豈止馬雲是黨員＞，指外國傳媒對馬雲是中共黨員的報道，灌輸一種印象「馬雲不是正常的企業家」，差點把馬雲說成是世界經濟的「滲透者」或「特務」。《環時》又指，報道反映西方媒體對中國體制的巨大誤解和偏見，「一個在中國再正常不過的事情，被當作了『異端』來描述，這讓我們懷疑，一部分西方輿論精英對中國的誤讀愈來愈有了『宗教偏見』般的固執」。

社評提出，「也不排除有一部分西方媒體原本就對中國電商的風生水起不滿，藉機『黑』阿里巴巴一把」，且「一些西媒把對中國體制的攻擊作為了對中國崛起不滿的發泄口」。

《環時》指，中國近幾十年的經濟社會進步幅度是全世界最大，這是「中國體制總體上健康、合理的證據」，而不能正視這證據，「是西方精英整體思想能力的悲哀」。

社評最後勸喻，「因這個消息而感覺不舒服的西方人，有必要反思自己的價值坐標是否出了問題，而拒絕這樣的反思，大概只能被解讀為不該有的傲慢與偏執」。

(環球時報)

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