【基因改造嬰】46內地律師聯署　促當局追究賀建奎 (23:49)

「基因編輯嬰兒」消息在本月26日（星期一）一出，46名四川律師便聯名要求追究賀建奎刑事責任。發起聯名譴責的四川律師姚飛接受本報採訪表示，科學發展超前於法律，並不意味着科學可以為所欲為，「科技的發展給人類帶來的益處必須獲得社會的共識，而法律就是這種共識的表現形式」。他說：「2001年的《人體輔助生殖管理辦法》，第9條就規定禁止對用於生殖的人類胚胎進行基因操作。顯然賀建奎違反了這些規定。」

但姚也承認，這些法規對違者責任語焉不詳，不足以構成警告和震懾，但賀建奎或許還涉嫌其他違法問題。「比如，他（賀建奎）說實驗通過了倫理審查，但是醫院方面否認，認為證書造假並報案，如果這被屬實的話，那就涉嫌偽造公司企業印章罪及提供虛假證明文件。此外，鑒於該試驗可能會因基因的遺傳性而污染人類基因庫，這也可以被控危害公共安全罪。」

姚飛續說，目前賀建奎團隊對相關的試驗程序和數據並不公開，因此還不能確定是否還涉及「非法行醫」、「醫療事故」或「故意傷害罪」，「上述若有一條被查實，則都意味着可以採取刑事措施。」姚飛認為，賀建奎團隊此次的試驗，涉及到整個社會未來穩定和中國科學界聲譽，因此他認為在現時基因科技相關法律缺失的情況下，司法機關仍應介入調查。

上海律師丁金坤則認為，事件關乎倫理亦涉及法律問題，但由於相關法律規定幾乎是空白，故賀建奎不涉及刑事犯罪，僅需承擔無太大懲處措施的行政責任。他在微博發文指，「刑法對編輯基因並無相關罪名。有律師提出要對賀建奎立案偵查，缺乏法律依據。」

但丁同時認為，2003年由科技部和原衛生部頒佈的《人胚胎幹細胞研究倫理指導原則》第6條，及2016年由國家衛計委發佈的《涉及人的生物醫學研究倫理審查辦法》，均禁止相關涉及倫理的試驗，不過《指導原則》並沒有提及法律責任和罰則，《審查辦法》亦對處罰表述甚輕，「違反倫理程式要被處罰，但處罰甚輕不足以制裁違法者。」

至於待產嬰兒和已出生的兩名女嬰，上述律師均表示賀建奎需承擔民事責任，但對處理方法兩人意見不一。丁金坤認為，事件中最重要的《知情同意書》，約定了一系列的免責責任，但依《民法總則》第153條規定，「違背公序良俗的民事法律行為無效」，所以《知情同意書》應該判屬無效。賀建奎作為相關責任人，要對已經出生的編輯基因嬰兒負責到底，不能以一紙文書逃避責任。

姚飛則認為，因出生的嬰兒涉及到整個社會安全，雖然個體人權也非常重要，但在社會背景下考量，建議由國家組織權威專家，對相關嬰兒進行風險評估及一系列保護措施。「對於這些孩子未來生長過程中遇到的問題，比如婚育情况，建議國家層面能夠組織專家對健康狀況進行評估，或者跟蹤調查，再進行建議。但從人道主義上考量，作為自然人，他們應該會有自己的選擇，但這種選擇前提是不能危害到他人。」

朝陽法院南磨房法庭法官裴小星，在接受《新京報》採訪時，亦對已出生的嬰兒未來表示擔憂。他指嬰兒若成長成人，必然也需面對工作生活和結婚生子等問題，依《勞動合同法》第八條規定：用人單位有權了解勞動者與勞動合同直接相關的基本情况，勞動者應當如實說明。若兩個孩子主動告知用人單位實情，或其未主動告知卻被用人單位發現，用人單位以此為由決定不錄用或開除，那麼就有可能會引發就業歧視問題。

裴續稱，《婚姻法》亦明確規定，夫妻之間有互相忠實的義務，由於經過編輯修改後的基因，將直接影響下一代的基因，該事項顯然是未來配偶知情的重要內容。如兩個「基因編輯嬰兒」的未來配偶得知實情後，出於對未來後代健康等考慮而不能理解和接受，對婚戀產生影響，這種損失將如何估量？責任和後果應當由誰來承擔？這些問題都可能將面臨糾紛。

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