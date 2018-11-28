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內地「最美通緝犯」成熱話　網民：卿本佳人奈何做賊 (22:47)

四川綿陽警方近日破獲一個透過「酒托」的詐騙犯罪集團，在網上通緝7人，其中一名名為「卿晨璟靚」的女子，因容貌標緻成為網上熱話，甚至有人指他顏值高，形容他是「最美通緝犯」。3天後，卿晨璟靚等其中3名疑犯投案自首。

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所謂「酒托」，是內地一種詐騙手法，通常指在酒吧等高消費的場所，安排自己人上網與人聊天，並以交朋友等為由，誘騙他人至酒吧消費高價酒水。當消費者結帳發現高價帳單拒絕付款時，就會被暴力威脅等手段脅迫付錢。這些「自己人」就是所謂的「酒托女」，大多都是相貌出眾但無正當職業的年輕女子，通常以單身自居。

卿晨璟靚的前同事林艷透露，卿晨璟靚做酒托，可能是跟對方的男友有關，「大概在6、7月份，辭職前給我們說，要跟着男友去外地，這才幾個月時間，人生就發生了這樣的變化。」林艷指，卿晨璟靚生於1999年，性格合群，是外向愛美的女子，「在我們幾個年齡稍長的同事面前，感覺她就是一個不懂事的小孩子」。

有網民亦找到卿晨璟靚以前的照片，發現其素顏反而更好；亦有人認為她不能稱作「美」，只能說是「漂亮」，「美是心善的人才值得擁有」。惟有網友見卿晨璟靚在通緝令上的照片容貌出眾，仍封她為「最美通緝犯」，當中不少也感嘆，「卿本佳人，奈何做賊」。

（中國青年網）

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