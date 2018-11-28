【基因改造嬰】賀建奎南科大辦公室被封　旗下公司稱失聯絡 (09:26)

內地記者前往賀建奎在南科大第二科研樓的辦公室採訪，前天（26日）門口還貼着外國期刊有關研究項目的報道，辦公室窗口亦有賀建奎的名牌，但昨天（27日）辦公室已被查封，門口所貼的報道及賀建奎的名牌已經移除，門上貼了兩張分別印有「請勿進入」、「後果自負」的白紙，紙上蓋了「南方科技大學生物系」印章。

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另外，賀建奎為董事長的「深圳因合生物科技有限公司」，其公司總經理陳鵬表示，「公司是從事癌症早期檢測項目，目前仍處於研發階段，完全沒有參與基因編輯嬰兒項目，無論是技術、場地、人員、資金，事前也完全不知情。」陳鵬說，最近一次見賀建奎是一周前，基因改造嬰兒消息傳出後，就聯絡不上賀。

由中國科協所屬全國生命科學領域各學會組成的「中國科協生命科學學會聯合體」發表聲明，指出基因編輯嬰兒事件違反倫理道德和相關規定，已嚴重擾亂科研秩序，對中國生命科學領域國際聲譽造成嚴重損害，所謂「基因編輯嬰兒」事件無論是否屬實，都是對新技術的濫用、是對科學精神的褻瀆，聯合體堅決反對，並將密切關注事態發展，願意為調查工作提供學術和技術支援。

(錢江晚報/中國科學技術協會網站)

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