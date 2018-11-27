【基因改造嬰】國家科技部：明令禁止基因編輯嬰兒出生 (22:32)

深圳南方科技大學副教授賀建奎稱，一對經基因編輯、對愛滋病免疫的女嬰本月在內地健康誕生，引發倫理爭議。國家科技部稱，若證實有關的嬰兒已出生，是屬於明令禁止的，將按照中國有關法律和條例處理。
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科技部副部長徐南平則表示，2003年頒布的《人胚胎幹細胞研究倫理指導原則》規定，可以以研究為目的，對人體胚胎實施基因編輯和修飾，但體外培養期限由受精或核移植開始計，不得超過14天。
賀建奎宣布基因編輯嬰兒出生後，學術界嘩然，122名科學家聯名譴責；賀所屬的深圳南方科技大學，亦批評有關研究嚴重違背學術倫理和學術規範，將成立獨立委員會進行調查；國家衛健委亦表示，已即時要求廣東省衛生健康委調查事件。
至於被指涉事的「深圳和美婦兒科醫院」，總經理程珍稱不認識賀建奎，又指懷疑有人在事件中造假，已經報警。另外，賀建奎母校、美國得州萊斯大學（Rice University）一名教授疑參與有關研究，遭大學調查。
（央視）
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