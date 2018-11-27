【基因改造嬰】國家科技部：明令禁止基因編輯嬰兒出生 (22:32)

相關報道：自己嬰兒會否做實驗？賀建奎：I would try it first

科技部副部長徐南平則表示，2003年頒布的《人胚胎幹細胞研究倫理指導原則》規定，可以以研究為目的，對人體胚胎實施基因編輯和修飾，但體外培養期限由受精或核移植開始計，不得超過14天。

賀建奎宣布基因編輯嬰兒出生後，學術界嘩然，122名科學家聯名譴責；賀所屬的深圳南方科技大學，亦批評有關研究嚴重違背學術倫理和學術規範，將成立獨立委員會進行調查；國家衛健委亦表示，已即時要求廣東省衛生健康委調查事件。

至於被指涉事的「深圳和美婦兒科醫院」，總經理程珍稱不認識賀建奎，又指懷疑有人在事件中造假，已經報警。另外，賀建奎母校、美國得州萊斯大學（Rice University）一名教授疑參與有關研究，遭大學調查。

（央視）

相關報道：

港生物教授批賀建奎激進 憂技術商業化編輯「完美」後代

中國科學家惹倫理爭議 122學家聯名譴責 國家衛健委促查

史丹福博士後 賀建奎經「孔雀計劃」回流

美國教授疑參與研究遭大學調查

明日香港演講 中國科學家賀建奎：堅信歷史終將站在我們這邊

徐立之：可做實驗但須守很多原則 賀建奎未現身人類基因組編輯峰會揭幕禮

深圳南方科技大學表震驚 斥研究違背學術倫理

中國誕世界首例基因改造嬰 孖生B女愛滋免疫 科學家斥不道德