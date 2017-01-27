【基因改造嬰】涉事醫院稱無負責接生：不認識賀建奎　質疑有人造假已報警 (17:09)

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據早前流傳的文件所示，該宗實驗由包括上述醫院領導黃華鋒在內的7人簽字同意下開展。然而院方今日卻表示該院根本沒醫生簽過相關文件，亦從未進行有關實驗，更沒有任何基因改造嬰兒誕生。

「經濟觀察網」記者亦親身前往涉事醫院，打算訪問文件中提及的「黃華鋒醫生」，院方卻表示上班期間不便接受採訪；記者又打算前往醫院辦公室採訪院方領導，惟很快被保安勸退；另外，記者在醫院公開的醫生資料欄上，僅找到文件中聲稱曾有份簽字的「婦產科主任鄧興書」一人，而其餘6人資料則未見蹤影。

（經濟觀察網）

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