【基因改造嬰】涉事醫院稱無負責接生：不認識賀建奎　質疑有人造假已報警 (17:09)

深圳南方科技大學副教授賀建奎昨宣布，一對名為露露和娜娜的經基因編輯、對愛滋病免疫的女嬰本月在內地健康誕生，消息一出學術界嘩然，引發倫理爭議。然而，內地媒體「經濟觀察網」今日刊登一篇訪問誕生女嬰的涉事醫院「深圳和美婦兒科醫院」總經理程珍的報道，對方指根本不認識賀建奎，更懷疑有人在事件中造假，已報警處理。
相關報道：自己嬰兒會否做實驗？賀建奎：I would try it first
據早前流傳的文件所示，該宗實驗由包括上述醫院領導黃華鋒在內的7人簽字同意下開展。然而院方今日卻表示該院根本沒醫生簽過相關文件，亦從未進行有關實驗，更沒有任何基因改造嬰兒誕生。
「經濟觀察網」記者亦親身前往涉事醫院，打算訪問文件中提及的「黃華鋒醫生」，院方卻表示上班期間不便接受採訪；記者又打算前往醫院辦公室採訪院方領導，惟很快被保安勸退；另外，記者在醫院公開的醫生資料欄上，僅找到文件中聲稱曾有份簽字的「婦產科主任鄧興書」一人，而其餘6人資料則未見蹤影。
（經濟觀察網）
相關報道：
徐立之：可做實驗但須守很多原則 賀建奎未現身人類基因組編輯峰會揭幕禮
相關字詞﹕基因改造嬰 基因改造嬰兒 基因改造孖胎 基因改造雙胞胎 基因編輯 基因改造 gene editing genes twins 深圳南方科技大學 賀建奎 露露 娜娜 愛滋病 免疫 深圳和美婦兒科醫院 基改嬰 he jiankui 編輯推介