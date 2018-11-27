央行推人民幣發行70周年紀念鈔及金銀幣　網民：毛爺爺沒有了 (16:26)

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紀念鈔發行量為1.2億張，鈔票正面除印上樹木年輪圖案外，亦有第一至五套人民幣的代表性局部圖案，並會印上「人民幣發行七十週年紀念」及「1948-2018」文字，和國徽及鈔票面額。紀念鈔背面除有中國人民銀行大樓外，亦有牡丹花、中國人民銀行舊址、第一套人民幣發行布告及城市建築剪影圖案，並印上面額及蒙、藏、維、壯四種民族文字的「中國人民銀行」，和「中國人民銀行」相關漢語拼音字母。

50元紀念鈔與現行同面額人民幣等值流通，持內地第二代居民身分證的民眾可由本月30日至下月3日，在中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行和中國建設銀行網頁預約訂購，鈔票將於下月至明年1月分兩批兌換。網民除關心鈔票上「毛爺爺沒有了」，亦有不少人笑指現時多用電子支付，已經很久沒見到現金，「自從有了支付寶，我都忘記錢長啥樣了」。

央行同時推出5克圓形金質紀念幣，面額80元，最大發行量3萬枚；另有1公斤及15克圓形銀質紀念幣，面額分別為300元及5元，最大發行量分別是3000枚及6萬枚。全部紀念幣成色皆為99.9%，銷售詳情載於中國金幣網（www.chngc.net）。

（中國人民銀行網頁）

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