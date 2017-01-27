【基因改造嬰．短片】明日香港演講　中國科學家賀建奎：堅信歷史終將站在我們這邊 (12:29)

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就嬰兒基因編輯可能會誕生「訂製嬰兒」、「超級人類」一說，賀建奎表示其團隊目的僅僅是「不能見死不救」，強調拒絕基因增強或性別選擇等，呼籲人們在批評的同時，不要忘記有很多沉默家庭飽受遺傳疾病之苦。

賀建奎在短片中以英語解釋說，其團隊草擬了5項基因編輯5項倫理原則，包括「悲憫之心」（Mercy for families in need）、「有所為更有所不為」（Only for serious disease，never vanity）、「探索你自由」（Respect a child's autonomy）、「生活需要奮鬥」（Genes do not define you）和「促進普惠的健康權」（Everyone deserves freedom from genetic disease）。

就嬰兒基因編輯可能帶來極大風險和倫理爭議一說，賀建奎則以過往試管嬰兒技術剛面世為例，指當時試管嬰兒也有爭議，但如今幫助了800多萬嬰兒出世，為無數家庭帶來福祉。他說：「我們堅信歷史終將站在我們這邊，既然人工輔助生殖技術對家庭有益，那麼基因手術在未來二三十年後也將會是合情合理的。」

就賀建奎選擇愛滋病為研究對象之目的僅為成名一說，他表示愛滋病是致命、極具傳染性的疾病，急需醫學技術方面有所突破；而且現實上也有部分人也因基因變異而天生免疫愛滋病，他們其實也能健康成長，故有關研究是有價值的。

另外，內地《環球時報》發表社評，批評賀建奎上述言論煽情，未有回應科學界更深層次的倫理爭議。文章又指現時世上有同樣水平能力的科學家大有人在，呼籲賀誠懇冷靜地解答坊間質疑。

賀建奎明早將在香港出席第二屆國際人類基因組編輯峰會演講，預料將在現場展示小鼠、猴和人類胚胎的實驗資料，以及基因手術嬰兒臍帶血的檢測結果。

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（21世紀經濟/環球時報）

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