【基因改造嬰．短片】明日香港演講　中國科學家賀建奎：堅信歷史終將站在我們這邊 (12:29)

就嬰兒基因編輯可能會誕生「訂製嬰兒」、「超級人類」一說,賀建奎表示其團隊目的僅僅是「不能見死不救」,強調拒絕基因增強或性別選擇等,呼籲人們在批評的同時,不要忘記有很多沉默家庭飽受遺傳疾病之苦。

賀建奎在短片中以英語解釋說,其團隊草擬了5項基因編輯5項倫理原則,包括「悲憫之心」(Mercy for families in need)、「有所為更有所不為」(Only for serious disease,never vanity)、「探索你自由」(Respect a child's autonomy)、「生活需要奮鬥」(Genes do not define you)和「促進普惠的健康權」(Everyone deserves freedom from genetic disease)。

就嬰兒基因編輯可能帶來極大風險和倫理爭議一說,賀建奎則以過往試管嬰兒技術剛面世為例,指當時試管嬰兒也有爭議,但如今幫助了800多萬嬰兒出世,為無數家庭帶來福祉。他說:「我們堅信歷史終將站在我們這邊,既然人工輔助生殖技術對家庭有益,那麼基因手術在未來二三十年後也將會是合情合理的。」

就賀建奎選擇愛滋病為研究對象之目的僅為成名一說,他表示愛滋病是致命、極具傳染性的疾病,急需醫學技術方面有所突破;而且現實上也有部分人也因基因變異而天生免疫愛滋病,他們其實也能健康成長,故有關研究是有價值的。

另外,內地《環球時報》發表社評,批評賀建奎上述言論煽情,未有回應科學界更深層次的倫理爭議。文章又指現時世上有同樣水平能力的科學家大有人在,呼籲賀誠懇冷靜地解答坊間質疑。

賀建奎明早將在香港出席第二屆國際人類基因組編輯峰會演講,預料將在現場展示小鼠、猴和人類胚胎的實驗資料,以及基因手術嬰兒臍帶血的檢測結果。

(21世紀經濟/環球時報)

