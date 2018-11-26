內地學者基因改造胚胎　所屬大學表震驚　斥研究違背學術倫理 (20:40)

南方科技大學今日發表聲明，透露賀建奎於今年2月1日停薪留職，當校方得悉媒體報道後馬上聯絡賀建奎了解情況，其所屬的生物系隨即召開學術委員會，強調賀建奎的有關研究是在校外展開，未有向校方及生物系報告，校方及生物系對此不知情。

南方科技大學生物系學術委員會認為，賀建奎的有關研究，是嚴重違背學術倫理和學術規範，強調大學嚴格要求科學研究遵照國家法律法規，尊重和遵守國際學術倫理、學術規範。

南方科技大學表示，將立即聘請權威專家成立獨立委員會，進行深入調查，並在調查後公布相關信息。

（新浪科技）

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