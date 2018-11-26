中國誕世界首例基因改造嬰　孖生B女愛滋免疫　科學家斥不道德 (17:03)

深圳南方科技大學研究人員宣布，全球首例基因改造嬰兒本月已在內地出生，引起學界嘩然。
研究人員賀建奎在第二屆國際人類基因組編輯峰會召開前一日，宣布早前為7對夫婦的胚胎進行基因改造，成功為一對雙胞胎加入可抵抗愛滋病的基因，該對雙胞胎露露及娜娜於11月健康出生。
賀建奎的團隊在研究中將受精卵的CCR5基因修改，從而防止引起愛滋病的HIV病毒進入細胞。賀接受訪問時表示，研究令到受HIV感染的父母可誕下不受HIV感染的子女，強調基因改造只為預防及治療疾病，並不代表他贊成將基因改造用於改變嬰兒外表或性格。
有科學家閱讀賀建奎的文件後，指資料不足以評論該實驗是否可行。賓夕法尼亞大學基因學家Kiran Musunuru聞訊後，批評在人類身上進行基因改造實驗「不符合道德」。
與成人以DNA治病不同，胚胎的基因改造特徵可遺傳給下一代。基因改造胎兒在美國及歐洲部分國家被禁，中國政府亦於2003年禁止基因改造或複製胎兒。
(獨立報/DeepTech/人民網)
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