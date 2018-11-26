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內地多宗滋擾車長　女乘客不滿剎車礙睡覺抓傷司機　六旬婦捉住軚盤 (12:18)

自重慶市上月發生巴士墜江意外造成15人喪生後，內地關注乘客滋擾巴士司機行為。北京當局近日再公布兩宗相關事故，分別有乘客因不滿停站時的搖晃阻礙睡覺，與坐過站後要求停車不果，攻擊司機或行車期間手捉軚盤。

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北京公安局官方微博前日表示，第一宗案件發生在上周三（21日），一名48歲劉姓女子酒後乘坐巴士，因不滿進出站剎車時影響她睡覺，與司機發生口角，當司機將車輛停靠路邊後，劉女再抓傷對方手部。劉女其後拒絕配合並咬傷到場警員的手部。劉女翌日被正式拘捕，案件仍正調查。

北京於上周四（22日）再發生另一事故，一名使用長者卡的男乘客被司機揭發，司機欲帶他回公司，兩人繼而爭執，乘客用手抓司機頸部，車上乘客報警，他最終因擾亂公共交通工具上的秩序，被警方拘留5天。

另外，杭州梅城鎮一輛巴士上周三亦有乘客與司機爭執，一名自稱坐巴士不用付費的六旬米姓女子，先因未出示市民卡和拒絕以現金付費，與司機口角，有另一乘客代她支付後，不久她發現自己坐過站，要求司機立即停車不果，衝到司機旁邊，在行車期間捉住軚盤，司機遂把車停在路邊並報警。女乘客終被行政拘留8天。

（澎湃新聞）

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